Hérnias da parede abdominal

Reparo cirúrgico

Hérnias umbilicais em bebês raramente se estrangulam e não são tratadas. A maioria desaparece sem tratamento depois de vários anos. Hérnias umbilicais muito grandes podem ser reparadas após o bebê ter dois anos de idade.

Hérnias umbilicais em adultos provocam preocupações cosméticas e podem ser reparadas no tempo que for conveniente para a pessoa (chamada cirurgia eletiva). Embora as hérnias umbilicais em adultos geralmente não sejam estranguladas e encarceradas, essas complicações podem ocorrer.

Uma vez que outros tipos de hérnias têm maior probabilidade de se estrangularem, o médico normalmente faz o reparo cirúrgico quando elas são diagnosticadas. Se a hérnia for encarcerada ou estrangulada, a cirurgia é feita imediatamente. Caso contrário, uma cirurgia eletiva é realizada. O reparo cirúrgico tem como objetivo fechar ou cobrir a abertura, de forma que o conteúdo abdominal não volte a deslizar para fora. A cirurgia pode reduzir os sintomas de uma hérnia em função do seu tamanho e do desconforto que provoca.

Conter a hérnia com fita ou bandagens ou por outros meios às vezes deixa a pessoa mais confortável, mas não reduz o risco de estrangulamento ou permite que a abertura se feche. Portanto, não são tratamentos recomendados.