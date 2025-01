Hérnia inguinal

De forma geral, as hérnias inguinais provocam uma protuberância indolor na virilha ou no escroto. A protuberância pode aumentar de tamanho quando a pessoa fica em pé, e diminuir quando fica deitada, uma vez que a gravidade faz com que o intestino se mova para trás e para frente. Se a hérnia aumentar de tamanho, ela pode causar desconforto quando a pessoa tosse ou muda de posição.

Às vezes, uma parte do intestino fica presa no escroto (encarceramento), o que às vezes causa mais desconforto ou dor. Se o intestino ficar preso, o fornecimento de sangue pode ser cortado (estrangulamento). Em poucas horas, pode-se verificar a morte do intestino estrangulado (gangrena).