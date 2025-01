A dor começa na parte superior do abdômen ou ao redor do umbigo e depois surgem náuseas e vômitos e então, após algumas horas, a náusea passa e a dor muda para a parte inferior direita do abdômen. Embora esses sintomas sejam os que costumam ser descritos com mais frequência, menos de 50% das pessoas com apendicite os apresentam.

Quando o médico pressiona a região inferior direita do abdômen, a pessoa sente dor, e quando a pressão é removida, a dor pode aumentar agudamente (dor à descompressão ou sinal de Blumberg).

Febre de 37,7° a 38,3° C é comum. Mover-se e tossir aumentam a dor.

Em muitas pessoas, principalmente em bebês e crianças, a dor pode ser generalizada, em vez de localizada na região inferior direita do abdômen. Em pessoas idosas e gestantes, a dor costuma ser menos grave e a área é menos sensível.

Se o apêndice se romper, a dor pode diminuir por algumas horas. Logo, a peritonite ocorre, e dor e febre podem se tornar intensas. Se a infecção piorar, ela pode causar choque.