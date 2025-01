As complicações da doença de Crohn incluem

Bloqueio intestinal (obstrução)

Perfuração (ruptura) do intestino

Abscessos (bolsas de infecção, cheias de pus) no abdômen

Fístulas (canais de conexão anormais entre o intestino e a pele ou outros órgãos)

Fissuras anais (lacerações na pele do ânus e abscessos anais)

Câncer de cólon (Câncer colorretal, câncer do intestino grosso)

Fístulas intestinais MODELO 3D

A colite tóxica é uma complicação rara que pode ocorrer quando a doença de Crohn afeta o intestino grosso (cólon). O intestino grosso interrompe suas contrações normais e se dilata, algumas vezes levando à peritonite As pessoas podem necessitar uma cirurgia.

Formação de tecido cicatricial, pois a inflamação crônica pode causar bloqueio intestinal. Úlceras profundas, que penetram pela parede do intestino, podem causar abscessos, fístulas abertas ou perfurações. As fístulas podem ligar duas partes diferentes do intestino. As fístulas também podem conectar o intestino à bexiga ou à superfície da pele, sobretudo ao redor do ânus. Apesar de as fístulas do intestino delgado serem frequentes, são pouco comuns as perfurações. As fissuras na pele do ânus são comuns.

Fístula anorretal MODELO 3D

Quando o intestino grosso é amplamente afetado pela doença de Crohn, é comum ocorrer hemorragia retal. Depois de muitos anos, o risco de ter câncer de cólon (câncer do intestino grosso) aumenta em pessoas que apresentam colite de Crohn. Cerca de um terço das pessoas com doença de Crohn apresentam problemas ao redor do ânus, em particular fístulas e fissuras no seu revestimento da membrana mucosa.

A doença de Crohn pode levar a complicações em outras partes do corpo. Essas complicações incluem

Quando a doença de Crohn provoca uma crise de sintomas gastrointestinais, a pessoa também pode apresentar o seguinte:

Inflamação nas articulações (artrite)

Inflamação na parte branca dos olhos (episclerite)

Feridas bucais (estomatite aftosa)

Nódulos cutâneos inflamados nas mãos e pernas (eritema nodoso)

Mesmo quando a doença de Crohn não está causando uma crise de sintomas gastrointestinais, a pessoa ainda pode apresentar os seguintes quadros clínicos, sem nenhuma relação com a doença intestinal: