A diverticulite é a inflamação de uma ou mais bolsas com formato de balão (divertículos). Ela pode ou não ser acompanhada de infecção.

A diverticulite normalmente afeta o intestino grosso (cólon).

Os sintomas habituais incluem dor abdominal inferior esquerda, sensibilidade e febre.

O diagnóstico toma por base os resultados de um exame por tomografia computadorizada (TC), e a colonoscopia é realizada após o fim do episódio de diverticulite.

Pessoas com sintomas leves de diverticulite podem ser tratadas com repouso, enquanto aquelas com sintomas graves são hospitalizadas para tratamento com antibióticos administrados por via intravenosa e, ocasionalmente, cirurgia.

Os divertículos no intestino grosso ocorrem quando surge um defeito na camada média musculosa e espessa do intestino. As finas camadas internas do intestino se projetam através do defeito e criam uma pequena bolsa. Uma bolsa, no singular, é denominada divertículo

A diverticulite é mais comum entre pessoas com mais de 40 anos de idade. Entre as pessoas com mais de 50 anos de idade, a diverticulite ocorre com mais frequência em mulheres. Entre as pessoas com menos de 50 anos de idade, a diverticulite ocorre com mais frequência em homens. A diverticulite é mais comum entre pessoas da raça branca.

A diverticulite pode ser grave em pessoas de qualquer idade, embora apresente maior gravidade em adultos mais velhos, sobretudo aqueles que tomam corticosteroides ou outros medicamentos que inibem o sistema imunológico e que, consequentemente, aumentam o risco de infecção, incluindo infecção do cólon. As pessoas que têm infecção por HIV e aquelas que estão recebendo quimioterapia têm um risco maior de apresentar diverticulite.

Causas da diverticulite A diverticulite ocorre em pessoas com diverticulose, quando surge um orifício pequeno (às vezes microscópico) em um divertículo, que permite a liberação de bactérias do intestino. Alguns médicos acreditam que um divertículo pode ficar inflamado mesmo sem o surgimento de um orifício. A diverticulite afeta com maior incidência o cólon sigmoide, que é o último segmento do intestino grosso, imediatamente antes do reto. Os médicos acreditam que pode haver uma conexão entre a diverticulite e a quantidade de carne vermelha que a pessoa consome por semana, se ela é ou não fumante e se ela tem ou não obesidade. O uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (incluindo aspirina), corticosteroides e opioides também aumenta o risco de ter diverticulose e diverticulite. A diverticulite não é causada pelo consumo de nozes, sementes, milho ou pipoca.

Sintomas da diverticulite Os sintomas da diverticulite costumam incluir dor e/ou sensibilidade (geralmente na parte inferior esquerda do abdômen), febre e, às vezes, náusea e vômitos. A diverticulite não costuma causar hemorragia gastrointestinal. Complicações da diverticulite As complicações da diverticulite incluem Fístulas

Abscesso

Peritonite

Estreitamento (estenose) Uma fístula é uma ligação anômala entre dois órgãos ou entre um órgão e a pele. A inflamação intestinal provocada pela diverticulite pode levar à formação de fístulas que conectam o intestino grosso a outros órgãos. As fístulas costumam se formar quando um divertículo inflamado no intestino grosso entra em contato com outro órgão (por exemplo, a bexiga). A inflamação resultante, juntamente das bactérias do intestino grosso que penetram lentamente no órgão adjacente, formam uma fístula. É comum as fístulas formarem-se entre o cólon sigmoide e a bexiga. Essas fístulas são mais frequentes em homens do que em mulheres, embora mulheres que já fizeram uma histerectomia (remoção cirúrgica do útero) tenham um risco maior porque o intestino grosso e a bexiga deixam de ficar separados pelo útero. No caso de se formarem fístulas entre o intestino grosso e a bexiga, o conteúdo intestinal, incluindo as bactérias habituais, penetra na bexiga e provoca infecções nas vias urinárias. Menos frequentemente, podem surgir outras fístulas entre o intestino grosso e o intestino delgado, útero, vagina, parede abdominal ou até mesmo a coxa. Um abscesso é uma bolsa de pus. Pode ocorrer a formação de um abcesso abdominal ao redor de um divertículo inflamado, o que causa piora da dor e febre. A peritonite é uma infecção da cavidade abdominal, que pode surgir se houver ruptura da parede do divertículo. Outras possíveis complicações da diverticulite incluem inflamação dos órgãos próximos (por exemplo, útero, bexiga ou outras regiões do trato digestivo). Ataques repetidos de diverticulite podem dar origem ao estreitamento (estenose) do cólon, visto que a formação de cicatrizes e o espessamento do músculo resultantes podem estreitar o interior do intestino grosso, impedindo a passagem de fezes sólidas. Complicações da diverticulite

Diagnóstico da diverticulite Tomografia computadorizada (TC) do tórax, abdômen e pelve

Colonoscopia após o fim do episódio Se o médico souber que a pessoa já tem diverticulose, o diagnóstico de diverticulite pode basear-se quase por completo nos sintomas. Contudo, muitos outros quadros clínicos que afetam o intestino grosso e outros órgãos do abdômen e da pelve podem causar sintomas semelhantes aos da diverticulite, incluindo apendicite, câncer de cólon ou câncer de ovário, um abscesso não relacionado à diverticulite e tumores não cancerosos (benignos) na parede do útero (miomas uterinos). Um exame por TC do abdômen e pelve pode ser útil para determinar se o problema é diverticulite e descartar apendicite ou outro diagnóstico. A ressonância magnética (RM) é um exame alternativo que pode ser usado em gestantes ou pessoas jovens. Às vezes, um ultrassom é realizado em um pronto-socorro ou unidade de atendimento de urgência. Assim que a inflamação desaparecer ou a infecção tiver sido tratada, o médico talvez realize uma colonoscopia (um exame do intestino grosso que utiliza um tubo de visualização flexível) para descartar a hipótese de câncer de cólon. Uma colonoscopia pode ser realizada se a pessoa apresentar complicações (por exemplo, uma perfuração ou abscesso) ou se tiver fatores de risco para câncer (por exemplo, fezes em fita, sangramento, anemia, perda de peso ou uma histórico familiar de câncer de cólon). A colonoscopia normalmente precisa ser adiada por um a três meses após o tratamento porque ela pode causar lesões ou ruptura do intestino que está inflamado. Raramente é necessário realizar uma cirurgia para confirmar o diagnóstico. Diverticulum With Bleeding Imagem Photos courtesy of Drs. Joel A. Baum and Rafael A. Ching Companioni.