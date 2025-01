Rupturas esofágicas

Radiografia do tórax e do abdômen

Esofagografia

Para diagnosticar rupturas do esôfago, o médico tira radiografias do tórax e do abdômen.

O médico confirma o diagnóstico por meio de uma esofagografia. Nesse exame, o médico realiza uma radiografia ou vídeo do esôfago depois que a pessoa ingere um líquido (um meio de contraste) que torna o revestimento do esôfago visível na radiografia. Ele deve utilizar um tipo especial de agente de contraste que não cause irritação à cavidade torácica.