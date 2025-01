Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

A infecção do esôfago ocorre principalmente em pessoas com comprometimento dos mecanismos de defesa que protegem o esôfago contra infecções. As principais causas de infecção são Candida albicans, vírus do herpes simples e citomegalovírus.

O esôfago é um tubo oco que conecta a garganta (faringe) ao estômago. (consulte também Considerações gerais sobre o esôfago).

Há vários mecanismos de defesa que protegem o esôfago de infecções. Essas defesas incluem a saliva, o movimento normal (contrações) do esôfago e as células do sistema imunológico.

Em pessoas saudáveis, essas defesas previnem infecções. Contudo, as pessoas com baixa defesa, tais como as que têm HIV, as que passaram por um transplante de órgãos, que têm transtorno por uso de álcool, diabetes, um sistema imunológico enfraquecido ou comprometido, desnutrição, câncer ou distúrbios de movimento (motilidade) do esôfago correm o risco de apresentar infecção. Além disso, os corticosteroides tomados por via oral ou por inalação podem fazer com que a pessoa tenha um risco maior de ter infecção do esôfago. Qualquer dessas pessoas pode vir a ter infecção por Candida.

A infecção pelo vírus do herpes simples e a infecção pelo citomegalovírus do esôfago ocorrem principalmente em pessoas com HIV ou que receberam um transplante de órgãos e que estão tomando medicamentos que suprimem o sistema imunológico.

Sintomas da infecção esofágica A dor ao engolir (odinofagia) é o sintoma característico. Algumas pessoas também sentem dificuldade em engolir (disfagia). As infecções esofágicas também causam úlceras (feridas) e irritação e inchaço do esôfago (esofagite).

Diagnóstico de infecção do esôfago Endoscopia Ocasionalmente, o médico pode detectar sinais de infecção por Candida na boca (candidíase) em pessoas com infecção do esôfago por Candida. Normalmente não há anormalidades orais em pessoas com infecções por vírus do herpes simples ou infecção por citomegalovírus. Para diagnosticar uma infecção esofágica, o médico normalmente examina o esôfago utilizando um tubo de visualização flexível (endoscopia). Durante a endoscopia, geralmente o médico remove tecido para exame em um microscópio (biópsia). Infecção do esôfago causada por cândida Ocultar detalhes Esta foto mostra pontos brancos no esôfago que são típicos de uma infecção pela levedura cândida. Foto fornecida pela Dra. Kristle Lynch.