Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

Endoscopia com biópsia

Algumas vezes, pHmetria esofágica

Às vezes, manometria

Quando os sintomas indicam o diagnóstico de DRGE, o tratamento pode ser iniciado sem a realização de exames. Os exames geralmente são reservados a situações em que o diagnóstico não está claro, quando o tratamento não controla os sintomas ou quando os sintomas estão presentes há bastante tempo.

Quando houver necessidade de exames, normalmente o primeiro é o exame do esôfago com a utilização de um tubo de visualização flexível (endoscopia). A endoscopia é o melhor exame para diagnosticar esofagite, esofagite erosiva, úlcera esofágica, estenose esofágica, câncer de esôfago e esôfago de Barrett. Durante a endoscopia, o médico pode remover tecido para exame em um microscópio (biópsia).

Se os resultados da endoscopia e da biópsia forem normais em pessoas cujos sintomas são sugestivos de DRGE, é possível que o médico realize uma pHmetria esofágica (o pH é a medida da acidez – consulte monitoramento baseado em cateter). Nesse exame, um tubo fino e flexível com um sensor instalado em sua extremidade é introduzido pelo nariz até a porção inferior do esôfago. O tubo permanece no local por 24 horas. A outra extremidade do tubo é ligada a um monitor carregado pela pessoa. O monitor registra os níveis de ácido no esôfago, geralmente por 24 horas. Além de determinar o volume do refluxo, esse exame identifica a relação entre os sintomas e o refluxo. Esse exame também é particularmente útil em pessoas que manifestam sintomas de refluxo atípicos. A pHmetria esofágica é sugerida para todas as pessoas para as quais está sendo considerada cirurgia de correção de refluxo gastroesofágico. Caso a pessoa não consiga tolerar a inserção de um tubo no nariz é possível fixar uma pequena cápsula para medir o pH na parte inferior do esôfago (consulte monitoramento sem fio).

As medições da pressão no esfíncter esofágico inferior por meio de um exame denominado manometria indicam o grau de funcionamento do esfíncter e fornecem informações sobre a força de contração dos músculos do esôfago. As informações obtidas com esse exame ajudam a determinar se a cirurgia constitui o melhor tratamento.