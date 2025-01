Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

Considerações gerais sobre obstruções do esôfago

Pode haver um estreitamento do esôfago (o tubo oco que vai da garganta ao estômago) ou ele pode estar completamente obstruído (bloqueado).

Na maioria dos casos, a causa é

Progressão de uma lesão no esôfago

Crescimento de tumor

Alimentos e objetos estranhos

Lesões que podem se converter em obstruções podem ser decorrentes de danos ao esôfago causados pelo refluxo repetido de ácido gástrico (refluxo gastroesofágico ou DRGE), geralmente durante anos. A esofagite eosinofílica pode causar inflamação esofágica crônica que pode levar ao estreitamento e obstrução do esôfago. A obstrução também pode ser causada por danos ao esôfago que ocorrem após a deglutição de uma substância corrosiva (esofagite erosiva) ou, em casos raros, após uma inflamação do esôfago causada por um comprimido que fica preso no esôfago por algum tempo.

Tumores são causas graves do estreitamento, incluindo tumores cancerosos e tumores não cancerosos do esôfago.

O estreitamento pode também ocorrer quando algo pressiona (comprime) a parte externa do esôfago. A compressão pode resultar de várias causas como, por exemplo

O aumento das dimensões do átrio esquerdo do coração

Aneurisma da aorta

Um vaso sanguíneo de formação anormal (disfagia lusória)

Uma glândula tireoide anormal

Uma protrusão óssea da coluna vertebral

Câncer (mais frequentemente, câncer de pulmão)

Ocasionalmente, a causa é hereditária (por exemplo, anéis esofágicos inferiores ou uma membrana esofágica). Esses distúrbios geralmente causam apenas uma obstrução parcial.

Uma vez que todos esses quadros clínicos causam redução do diâmetro do esôfago, as pessoas que os apresentam costumam ter dificuldade em engolir alimentos sólidos, sobretudo carne e pão. A dificuldade em engolir líquidos só se desenvolve muito depois ou pode não ocorrer.