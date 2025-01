Considerações gerais sobre o esôfago

Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

O esôfago é um tubo oco que conecta a garganta (faringe) ao estômago. Os alimentos ingeridos não simplesmente caem dentro do estômago através do esôfago. Os alimentos ingeridos chegam ao estômago por meio de contrações musculares rítmicas das paredes esofágicas denominadas movimentos peristálticos.

Funcionamento do esôfago

Logo abaixo da junção entre a garganta e o esôfago, há uma faixa muscular denominada esfíncter esofágico superior. Imediatamente acima da junção gastroesofágica, localiza-se outra faixa muscular, denominada esfíncter esofágico inferior. Quando o esôfago se encontra em repouso, esses esfíncteres se fecham para evitar o refluxo de alimentos e ácido gástrico do estômago para a boca. Durante a deglutição, os esfíncteres se abrem para permitir a passagem dos alimentos até o estômago.

Com o envelhecimento, a força das contrações esofágicas e a pressão exercida nos esfíncteres diminuem. Esse quadro clínico aumenta a probabilidade de adultos mais velhos terem refluxo do ácido gástrico (refluxo gastroesofágico, ou DRGE), sobretudo quando se deitam após as refeições.

Dois dos sintomas que surgem com mais frequência nos distúrbios esofágicos são disfagia (sensação de dificuldade em engolir) e dor no tórax ou nas costas. Disfagia e dor no tórax ou nas costas podem ocorrer em qualquer distúrbio esofágico, sendo o câncer de esôfago o mais grave deles.

Funcionamento do esôfago Vídeo

Os distúrbios esofágicos e de deglutição incluem os seguintes:

A dificuldade em engolir (disfagia) pode ser causada por muitos desses distúrbios esofágicos, mas também devido a problemas de sistema nervoso.

Em outro distúrbio esofágico, denominado varizes esofágicas, as veias na extremidade inferior do esôfago ficam dilatadas e sangram facilmente.