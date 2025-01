A síndrome do levantador é uma dor esporádica no reto causada pelo espasmo de um músculo próximo ao ânus (o músculo levantador do ânus).

A causa dos espasmos no músculo próximo ao ânus é geralmente desconhecida.

A dor pode ser breve ou durar várias horas.

O diagnóstico se baseia em um exame.

O tratamento inclui analgésicos e banhos de assento e, às vezes, fisioterapia.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

(consulte também Considerações gerais sobre o ânus e o reto).

O sistema digestivo

A proctalgia fugaz é a dor passageira no reto. Coccidinia é a dor próxima ao cóccix. Ambos os distúrbios são variações da síndrome do levantador.

Não se sabe por que ocorrem espasmos no músculo levantador do ânus.

Sintomas da síndrome do levantador O espasmo do músculo causa dor que, normalmente, não se relaciona à evacuação. A dor geralmente dura menos de 20 minutos. A dor pode ser breve, intensa ou indefinida e localiza-se na região superior do reto. Ela pode ocorrer espontaneamente ou em posição sentada e pode despertar uma pessoa do sono. Há uma sensação de que a dor poderia ser aliviada pela passagem de gases ou evacuação. Em casos graves, a dor pode persistir por muitas horas e pode recorrer frequentemente. Uma pessoa pode se submeter a várias operações retais malsucedidas para aliviar esses sintomas.

Diagnóstico da síndrome do levantador Exame médico O médico realiza um exame físico para descartar a possibilidade de outras doenças retais dolorosas (como, por exemplo, hemorroidas trombosadas, fissuras ou abscessos). O exame físico geralmente é normal, embora o músculo possa apresentar-se sensível ou rígido. Geralmente, a dor é causada por distúrbios na parte inferior das costas ou próstata.