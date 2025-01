As causas mais comuns do prurido anal são

Desconhecidas (a maioria)

Relacionadas à higiene

Na maioria das vezes, o médico não identifica um distúrbio específico causador do prurido anal e este desaparece sem tratamento após um período. A maioria das outras causas de prurido anal são devidas a questões de higiene. Apenas alguns casos são causados por um distúrbio específico (consulte a tabela Causas e características do prurido anal), como, por exemplo, infecção por oxiúros ou fúngica. Entre as causas específicas, apenas causas raras como, por exemplo doença inflamatória intestinal e câncer da pele ao redor do ânus são consideradas graves.

Uma higiene extremamente inadequada pode provocar prurido anal. Por exemplo, a limpeza inadequada deixa resíduos de fezes e suor que irritam a pele anal. Mais comumente, apenas a limpeza exagerada, geralmente com lenços sanitários e sabonetes fortes, pode ressecar ou irritar a pele ou, ocasionalmente, causar uma reação alérgica. As hemorroidas podem dificultar que a pessoa se limpe completamente após a evacuação. Algumas hemorroidas produzem muco ou causam vazamento, e ambos os quadros clínicos podem causar prurido.

Crianças pequenas e pessoas mais velhas podem ter problemas para controlar a urina (um quadro clínico denominado incontinência urinária) ou as fezes (um quadro clínico denominado incontinência fecal infantil ou simplesmente incontinência fecal em adultos). Esses distúrbios podem causar irritação que provoca infecções na pele e prurido anal.

Após o início do prurido anal, um ciclo prurido-coçadura-prurido pode começar, no qual o ato de coçar gera mais prurido. Frequentemente, a pessoa coça e esfrega tanto a área afetada que chega a arranhar a pele. Às vezes, as regiões arranhadas apresentam irritação, o que causa ainda mais coceira. Às vezes, a pessoa também apresenta alergia a pomadas ou outros a tratamentos que utiliza para tratar o prurido.