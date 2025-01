O prolapso retal é a protrusão indolor do reto pelo ânus.

Um prolapso retal geralmente é desencadeado durante o esforço como, por exemplo, durante a evacuação.

O diagnóstico é baseado em um exame físico e em vários exames de imagem.

O prolapso retal em bebês e crianças geralmente é curado sem cirurgia.

O prolapso retal em adultos é tratado cirurgicamente.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

(consulte também Considerações gerais sobre o ânus e o reto).

O prolapso ocorre quando um órgão desliza de sua posição normal no corpo. O prolapso retal faz com que a parte interna do reto fique do avesso, de modo que o revestimento retal (a mucosa retal) fica visível fora do corpo como uma projeção avermelhada escura e úmida saindo do ânus. Pode ocorrer sangramento retal. A perda do controle sobre a defecação (incontinência fecal) é um sintoma que ocorre com frequência.

Com menos frequência, há uma herniação do reto que se projeta para a vagina (retocele). Esse distúrbio causa dor apenas quando ocorrem complicações ou quando o prolapso é grave.

Prolapso retal Ocultar detalhes Nesta foto, o revestimento retal (mucosa retal) é visível fora do corpo como uma projeção vermelho-escura e úmida do ânus (a abertura no final do trato digestivo por onde as fezes saem do corpo).

Um prolapso temporário apenas do revestimento retal geralmente ocorre em bebês saudáveis, provavelmente quando eles fazem força durante uma evacuação, e raramente é grave.

Em adultos, o prolapso do revestimento retal tende a se tornar persistente e pode piorar, de modo que o reto se projeta para fora cada vez mais.

Um prolapso completo do reto (às vezes, chamado anteriormente de procidência, mas esse termo pode ser usado para qualquer prolapso completo de órgão) ocorre mais frequentemente em mulheres com mais de 60 anos.

Diagnóstico do prolapso retal Exame médico

Sigmoidoscopia, colonoscopia ou radiografias com enema de bário Para determinar a extensão de um prolapso, o médico examina a área enquanto a pessoa está de pé ou agachada fazendo força. Através da palpação do esfíncter anal com um dedo enluvado, o médico geralmente detecta um tônus muscular diminuído. Uma sigmoidoscopia, uma colonoscopia e uma radiografia com enema de bário do intestino grosso podem revelar a existência de uma doença primária.