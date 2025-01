Fissura anal

Emolientes fecais e fibras

Pomadas protetoras e banhos de assento

Injeção de toxina botulínica ou pomada de nitroglicerina ou bloqueadores do canal de cálcio

Tomar emolientes fecais e suplementos de fibra ou consumir uma dieta com maior teor de fibras pode vir a diminuir a possibilidade de lesão causada por fezes duras ou volumosas.

A cicatrização é auxiliada pela utilização de pomadas à base de óxido de zinco ou supositórios de glicerina que lubrificam a parte inferior do reto e amolecem as fezes.

Anestésicos tópicos aplicados no ânus (como benzocaína ou lidocaína) ou um banho de assento morno (não quente) de 10 a 15 minutos após cada evacuação aliviam o desconforto e ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo, o que promove a cicatrização. A imersão é realizada com a pessoa de cócoras ou sentada em uma banheira parcialmente cheia ou usando-se um recipiente com água quente colocado no vaso sanitário ou bidê.

Para reduzir os espasmos do esfíncter e promover a cicatrização das fissuras, o médico pode injetar toxina botulínica no esfíncter anal ou instruir à pessoa que aplique pomada de nitroglicerina ou bloqueadores do canal de cálcio (como, por exemplo, nifedipino creme ou diltiazem gel) na área da fissura.

Se essas medidas não funcionarem, pode ser necessário recorrer à cirurgia. Para aliviar os espasmos do esfíncter, o médico corta uma parte do esfíncter interno (um procedimento denominado esfincterotomia anal interna).