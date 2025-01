Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A laparoscopia é um exame da cavidade abdominal que utiliza um instrumento de fibra óptica inserido através da parede abdominal. Ela é procedimento cirúrgico realizado em um centro cirúrgico.

A pessoa recebe medicamentos pela veia (por via intravenosa) para fazer com que ela fique inconsciente (anestesia geral) antes do procedimento.

Após a área apropriada da pele ser lavada com um antisséptico, uma pequena incisão é feita, normalmente no umbigo. Em seguida, um laparoscópio é inserido na cavidade abdominal e depois inflado com gás, para facilitar a visualização. O médico consegue procurar tumores ou outras alterações, examinar praticamente qualquer órgão na cavidade abdominal, obter amostras de tecido e até mesmo fazer uma cirurgia.

As complicações da laparoscopia incluem hemorragia, infecção e perfuração.