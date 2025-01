Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A intubação do trato digestivo é a passagem de um tubo de plástico pequeno e flexível através do nariz ou boca até o estômago (intubação nasogástrica) ou até o intestino delgado (intubação nasoentérica).

Ela pode ser utilizada para fins de diagnóstico ou de tratamento. A intubação costuma provocar ânsia de vômito e náusea; assim, é possível que um agente anestésico seja borrifado no nariz e na parte posterior da garganta. O tamanho da sonda varia de acordo com a finalidade.

A intubação nasogástrica pode ser utilizada para coletar uma amostra de líquido do estômago. A sonda é introduzida através do nariz e não através da boca, principalmente porque é possível guiar a sonda mais facilmente até o esôfago (o tubo oco que liga a garganta ao estômago). Além disso, a introdução de uma sonda através do nariz é menos irritante e menos provável de provocar tosse. O médico consegue determinar se o estômago contém sangue ou pode analisar as secreções do estômago em relação à acidez, enzimas e outras características.

Intubação nasogástrica Ocultar detalhes No caso da intubação nasogástrica, um tubo de plástico pequeno e flexível é inserido através do nariz ou boca até o estômago (tubo nasogástrico) ou até o duodeno no intestino delgado (tubo nasoduodenal). A intubação costuma provocar ânsia de vômito e náusea; assim, um agente anestésico pode ser borrifado no nariz e na parte posterior da garganta. Esse procedimento pode ser utilizado para diversas finalidades, tais como Remover uma amostra de conteúdo do estômago ou intestino Remover continuamente o conteúdo do estômago Fornecer alimentos

A intubação nasogástrica também pode ser utilizada para tratar certas doenças. Por exemplo, venenos podem ser removidos por bombeamento ou neutralizados com carvão ativado, ou ainda um alimento líquido pode ser dado a pessoas que não conseguem engolir.

Às vezes, a intubação nasogástrica é utilizada para remover continuamente o conteúdo do estômago. A extremidade da sonda normalmente é ligada a um dispositivo de sucção que remove gases e líquido do estômago. Isso ajuda a aliviar a pressão quando o sistema digestivo está bloqueado ou não funciona corretamente. Esse tipo de sonda muitas vezes é utilizado após cirurgia abdominal até o sistema digestivo poder retomar à sua função normal.

No caso da intubação nasoentérica, uma sonda mais longa é introduzida através do nariz e do estômago até chegar ao intestino delgado. Esse procedimento pode ser usado para remover uma amostra do conteúdo intestinal, remover líquidos continuamente ou fornecer alimentação (consulte Alimentação por sonda).

Complicações resultantes da intubação nasogástrica são relativamente raras e incluem lesão no nariz, na garganta ou no trato digestivo. Ela raramente causa perfurações.