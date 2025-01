Imagem por tomografia computadorizada e ressonância magnética do trato digestivo

A TC normal não mostra adequadamente o revestimento intestinal. Uma variação do exame, denominada enterografia por TC, permite que o médico visualize claramente o revestimento do intestino delgado e procure por tumores ou por estreitamento intestinal causado por inflamação (estenoses). Para esse exame, a pessoa bebe um grande volume (1,5 litro) de um meio de contraste líquido como, por exemplo, bário. O meio de contraste causa a distensão do intestino delgado, o que permite uma melhor visualização pelo médico.

A enterografia por ressonância magnética (RM) é semelhante à enterografia por TC, uma vez que a pessoa também ingere um agente de contraste líquido antes de serem tiradas fotografias do intestino delgado. Ela ajuda o médico a visualizar inflamação e outros problemas. Esse exame costuma ser reservado para pessoas mais jovens, sobretudo aquelas com doença inflamatória intestinal, para evitar que elas sejam expostas à radiação.