Histórico clínico e exame físico de distúrbios digestivos

Normalmente, o médico pode determinar se uma pessoa tem um distúrbio digestivo com base no histórico clínico e no exame físico. O médico pode, então, selecionar os procedimentos adequados que ajudam a confirmar o diagnóstico, a determinar a extensão e a gravidade da doença e a dar assistência no planejamento do tratamento.

Histórico clínico O médico identifica os sintomas ao entrevistar a pessoa para obter seu histórico clínico e ao fazer perguntas específicas para obter informações adicionais. Por exemplo, ao conversar com uma pessoa que tem dor abdominal, o médico pode perguntar primeiro: “Como é a dor?” Essa pergunta pode ser seguida por perguntas como: “A dor ficar melhor depois que você come?” ou “A dor piora com o movimento?".

Exame físico Primeiro, o médico observa o abdômen de diferentes ângulos à procura de expansão (distensão) da parede abdominal, que pode acompanhar um crescimento ou aumento anômalo de um órgão. Um estetoscópio costuma ser colocado sobre o abdômen para que o médico ouça os sons que normalmente acompanham o movimento de material através do intestino e quaisquer sons anômalos. O médico procura por regiões sensíveis e quaisquer massas anômalas ou aumento de órgãos. A dor que é provocada por uma suave pressão sobre o abdômen e que aumenta quando ocorre a descompressão (dor à descompressão) pode indicar a presença de inflamação e, às vezes, de infecção do revestimento da cavidade abdominal (peritonite). Caso a pessoa esteja apresentando determinados sintomas, o ânus e o reto podem ser examinados com um dedo enluvado, e uma pequena amostra de fezes às vezes é testada quanto à presença de sangue não aparente (oculto) (consulte Exame de sangue oculto nas fezes). No caso de mulheres, um exame pélvico muitas vezes ajuda a diferenciar problemas digestivos de ginecológicos.