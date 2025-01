Estudos radiográficos do trato digestivo

Estudos com radiografia de bário do trato digestivo

Os estudos com radiografia de bário frequentemente fornecem mais informações que as radiografias comuns.

As radiografias são feitas depois de a pessoa ingerir bário em uma mistura líquida aromatizada ou através de um alimento revestido com bário. O bário aparece na cor branca na radiografia e delineia o trato digestivo, mostrando os contornos e o revestimento do esôfago (o tubo oco que liga a garganta ao estômago), do estômago e do intestino delgado. O bário pode se acumular em regiões anômalas, indicando a presença de úlceras, tumores, obstruções, erosões e dilatação das veias do esôfago.

Fluoroscopia Podem ser feitas radiografias em intervalos de tempo determinados para determinar onde está o bário. Em uma técnica de radiografia contínua denominada fluoroscopia, observa-se como o bário se move através do trato digestivo. Com essa técnica, o médico consegue ver como estão funcionando o esôfago e o estômago, determinar se suas contrações são normais e dizer se o alimento está sendo bloqueado. Ingestão de bário: Fluoroscopi... Vídeo