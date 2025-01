Uma pessoa com o subtipo dissociativo do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) apresenta todos os sintomas do TEPT, bem como despersonalização (desligamento de si próprio) e desrealização (desligamento do ambiente).

A despersonalização e a desrealização são os dois sintomas dissociativos mais evidentes associados a esse subtipo de TEPT.

Os médicos diagnosticam esse transtorno em pessoas com TEPT que têm sintomas persistentes ou recorrentes de despersonalização ou desrealização.

A psicoterapia inclui exposição gradual ao fator estressante ou desencadeador e outras estratégias

(consulte também Considerações gerais sobre transtornos dissociativos e Transtorno de estresse pós-traumático [TEPT]).

A dissociação diz respeito a um processo mental no qual a capacidade da mente de integrar automática e totalmente todos os aspectos da identidade, memória e consciência falha sob o estresse do trauma. Assim, uma pessoa que sofre dissociação pode vir a se sentir desconectada de si mesma, e o ambiente circundante pode parecer irreal. Algumas pessoas com TEPT apresentam sintomas dissociativos (por exemplo, amnésia, flashbacks, entorpecimento e/ou despersonalização/desrealização), que costumam ocorrer após a exposição a um evento traumático.

A dissociação está ligada a um histórico de ter pais abusivos ou negligentes, trauma psicológico e TEPT. O trauma complexo, que normalmente começa nos primeiros anos de vida e envolve um relacionamento próximo (por exemplo, com um cuidador), aumenta a probabilidade de uma pessoa desenvolver sintomas dissociativos com TEPT. Outros fatores associados com sintomas dissociativos que ocorrem com idade mais avançada incluem violência física, vergonha e culpa.

Você sabia que...

Quase 15% das pessoas com TEPT também apresentam despersonalização e desrealização. Assim, essas pessoas

Apresentam sintomas do TEPT com mais frequência

Apresentam início do TEPT na infância

Têm alta exposição a trauma e um número maior de adversidades na infância (por exemplo, pai ou mãe com doença mental, divórcio e pobreza)

Têm comprometimento grave da função (por exemplo, têm dificuldade em realizar as responsabilidades do trabalho e concluir as tarefas domésticas)

Têm mais pensamentos suicidas e fazem mais gestos suicidas, planos e tentativas de suicídio

Sofrer uma lesão física súbita (por exemplo, causada por doença ou acidente grave, violência física, guerra ou desastre natural) ou mesmo a ameaça de tal lesão desregula a emoção e o desenvolvimento normal. Isso, por sua vez, perturba a experiência da pessoa, altera suas expectativas para o futuro e interfere na capacidade de lidar com o problema.

Os exames de imagem do cérebro de pessoas com TEPT mostram alterações nas estruturas cerebrais que ajudam a controlar o pensamento e a regular as emoções. No subtipo dissociativo do TEPT, as emoções são suprimidas de tal forma que ocorrem a despersonalização (desconexão de si mesmo) e a desrealização (desconexão do ambiente circundante).

Sintomas do subtipo dissociativo do TEPT Os sintomas do TEPT incluem sintomas de intrusão (por exemplo, memórias involuntárias, sonhos ou flashbacks). Muitas pessoas tentam evitar lembrar-se dos acontecimentos ou lembretes físicos desses acontecimentos ou sofrem de amnésia dissociativa. É possível que elas desenvolvam padrões de pensamento negativos e passem a se sentir desconectadas ou afastadas dos outros, se culpem por coisas que não fizeram e/ou se tornem incapazes de sentir emoções positivas. Também ocorre hipervigilância (o estado de verificar constantemente quanto à presença de ameaças no ambiente), irritabilidade, dificuldade de concentração e distúrbios do sono. Os sintomas dissociativos que baseiam a denominação desse subtipo de TEPT causam perturbações na identidade, na memória e na consciência: Despersonalização : Sentir-se desligado dos próprios processos mentais ou do corpo, de modo que a pessoa se sente como se fosse um observador externo da própria experiência

Desrealização: Sensação persistente ou recorrente de que o ambiente circundante é irreal, como se o mundo fosse irreal ou imaginário

Diagnóstico do subtipo dissociativo do TEPT Uma avaliação médica baseada em critérios diagnósticos específicos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª Edição, Revisão de Texto (DSM-5-TR) Para poder cumprir com os critérios diagnósticos de TEPT “com sintomas dissociativos”, a pessoa com TEPT também precisa apresentar sintomas persistentes ou recorrentes de despersonalização ou desrealização em resposta ao fator estressante.

Tratamento do subtipo dissociativo do TEPT Abordagem modificada e mais gradual da psicoterapia usada para o TEPT Normalmente, a psicoterapia para TEPT envolve terapia de exposição prolongada e terapia cognitiva para amortecer o estado de hiperexcitação provocado pelo TEPT. Uma vez que a terapia de exposição pode piorar os sintomas de dissociação, a psicoterapia para o subtipo dissociativo de TEPT é modificada para incluir a exposição gradual ao fator estressante (ou desencadeador), bem como Identificar os sintomas dissociativos (especificamente, despersonalização e desrealização)

Estabilizar, esclarecer e discutir os sintomas dissociativos

Explorar fatores estressantes que podem dar origem a episódios dissociativos

Controlar qualquer risco de revitimização A hipnose também pode ser útil para ajudar a pessoa a conter e a reprocessar memórias traumáticas. Essa técnica pode permitir que elas Reestruturem suas experiências de despersonalização e desrealização

Aprendam a controlar sua necessidade de se dissociar

Prognóstico do subtipo dissociativo do TEPT As pessoas com esse subtipo de TEPT se afastam da possibilidade de confrontar os efeitos do trauma, sobretudo se sofreram abuso na infância e/ou desenvolveram sintomas dissociativos. Essas pessoas tendem a ter dificuldade em confiar no terapeuta e têm um prognóstico pior.