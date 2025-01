Os sintomas do transtorno de sintomas neurológicos funcionais como, por exemplo, a paralisia de um braço ou de uma perna ou a perda de sensibilidade em uma parte do corpo, sugerem a existência de uma disfunção do sistema nervoso. Outros sintomas podem ser parecidos com um ataque epilético ou envolver problemas de raciocínio, dificuldade em engolir ou perda de um dos sentidos especiais, como a visão ou a audição.

Frequentemente, os sintomas começam após algum evento social ou psicológico perturbador. Os sintomas não são conscientemente desenvolvidos. Ou seja, a pessoa não está fingindo ter o sintoma. Os sintomas são suficientemente graves para causar uma perturbação significativa e/ou interferir com o desempenho de funções.

A pessoa pode ter apenas 1 único episódio durante toda a vida, ou episódios que ocorrem esporadicamente. Em geral, os episódios são breves.