Os fatores psicológicos que afetam outros problemas de saúde são diagnosticados quando atitudes ou comportamentos têm um efeito negativo sobre uma doença física que a pessoa tem.

(Consulte também Considerações gerais sobre transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados.)

As posturas ou o comportamento da pessoa podem ter um efeito negativo sobre qualquer doença (por exemplo, diabetes mellitus, doença cardíaca ou enxaqueca) ou sintoma (por exemplo, dor). As posturas e comportamento podem piorar a doença ou os sintomas, o que às vezes resulta em hospitalização ou visita ao pronto-socorro. Por exemplo, estresse grave pode temporariamente enfraquecer o coração, ou estresse crônico relacionado ao trabalho pode aumentar o risco de hipertensão arterial. Pode ocorrer um aumento no risco de sofrimento, morte ou incapacidade devido à doença.

De acordo com o manual de diagnóstico psiquiátrico padrão, os fatores que podem piorar um quadro clínico incluem:

Negar a importância ou a gravidade dos sintomas

Negar a necessidade de fazer tratamento

Não seguir o plano de tratamento receitado

Não realizar os exames recomendados

Fatores psicológicos que afetam outros problemas de saúde são diagnosticados se houver um fator psicológico que claramente afeta o modo pelo qual a doença progride.

O tratamento envolve