Uma vez que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista precisa ser excessivamente admirada, sua autoestima depende de que os outros tenham uma opinião favorável sobre ela. Assim, sua autoestima é geralmente muito frágil. A pessoa com esse transtorno frequentemente observa para ver o que os outros pensam dela e avalia se está indo bem ou não.

A pessoa com transtorno de personalidade narcisista é sensível e se chateia com as críticas alheias e com o fracasso, o que faz com que ela se sinta humilhada e derrotada. Ela pode reagir com raiva ou desprezo, ou pode contra-atacar violentamente. Ou ela pode se afastar ou aceitar externamente a situação na tentativa de proteger sua sensação de autoimportância. Ela pode evitar situações em que pode falhar.