Transtorno de personalidade limítrofe (TPL)

Muitas pessoas com transtorno de personalidade limítrofe agem impulsivamente, o que com frequência resulta em automutilação. Elas podem apostar em jogos de azar, praticar sexo inseguro, alimentar-se compulsivamente, dirigir de forma imprudente, ter problemas com uso de substâncias ou gastar excessivamente.

Comportamentos suicidas, incluindo tentativas e ameaças de suicídio e automutilação (por exemplo, se cortar ou se queimar) são muito comuns. Embora muitos desses atos autodestrutivos não visem acabar com a vida, o risco de suicídio nessas pessoas é 40 vezes maior do que na população em geral. Entre 8% e 10% das pessoas com o transtorno de personalidade limítrofe morrem por suicídio. Esses atos autodestrutivos são geralmente desencadeados pela rejeição, sensação de abandono ou decepção com alguém com quem a pessoa tem um relacionamento próximo. Além disso, a pessoa pode se automutilar para expressar seus sentimentos de ser uma má pessoa ou para reanimar sua capacidade de sentir quando ela sente que não é real ou distanciada de si mesma (um quadro clínico denominado dissociação). Às vezes, as pessoas com transtorno de personalidade limítrofe praticam automutilação para se distraírem de emoções que lhes causam mágoa.