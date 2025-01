Transtorno de estresse agudo

Os cuidados pessoais são fundamentais durante e após uma crise ou trauma. Os cuidados pessoais podem ser divididos em três componentes:

Segurança pessoal

Saúde física e apoio prático

Atenção plena

A segurança pessoal é fundamental. Depois de um único evento traumático, as pessoas conseguem processar a experiência melhor quando sabem que elas e seus entes queridos estão seguros. No entanto, pode ser difícil estar completamente seguro durante crises em andamento, tais como violência doméstica, guerra ou uma pandemia infecciosa. Durante tais dificuldades em andamento, as pessoas devem procurar orientação de especialistas sobre como elas e seus entes queridos podem estar tão seguros quanto possível.

A saúde física pode ser colocada em risco durante e após experiências traumáticas. Todas as pessoas devem tentar manter um cronograma saudável para comer, dormir e exercitar-se. Caso sejam usados, os medicamentos e substâncias sedativas (por exemplo, medicamentos ansiolíticos) e inebriantes (por exemplo, álcool) devem ser usados com moderação. O apoio prático inclui assistência com moradia, apoio legal, seguro e outras questões que precisam ser abordadas, mas podem ser avassaladoras.

Uma abordagem com atenção plena aos cuidados pessoais visa reduzir os sentimentos de estresse, tédio, raiva, tristeza e isolamento que as pessoas traumatizadas normalmente apresentam. Se as circunstâncias permitirem, os indivíduos sob risco devem criar e seguir um cronograma diário normal (por exemplo, levantar-se, tomar banho, vestir-se, sair de casa e fazer uma caminhada, preparar e comer refeições em intervalos regulares).

É útil ter passatempos com os quais a pessoa se sente à vontade, além atividades que parecem ser divertidas e capazes de distrair a pessoa: desenhar, assistir a um filme ou cozinhar.

As interações com a família e amigos e o envolvimento comunitário podem ser fundamentais, mesmo que seja difícil manter a conexão humana durante uma crise.

O alongamento e o exercício são benéficos, mas técnicas para acalmar a si próprio, tais como contar a própria respiração, meditar ou praticar a auto-hipnose também podem ajudar.

Quando está sob estresse, é possível que a pessoa fique de pavio curto, mesmo com as pessoas que quer bem. Amigos e familiares podem ajudar muito ao entrar em contato e oferecer apoio e conforto. Enviar um bilhete amável, fazer um bolo para alguém e até mesmo dar um sorriso podem ser não apenas uma surpresa agradável para quem os recebe, como também podem reduzir a sensação de desesperança e constrangimento que tende a ser parte da experiência traumática.