Terapia de exposição

Técnicas de relaxamento e/ou respiração (por exemplo, hipnose)

Às vezes, uso limitado de medicamentos (por exemplo, um benzodiazepínico ou betabloqueador)

Algumas pessoas se saem bem sem tratamento, porque a situação ou objeto que elas temem é fácil de ser evitado. Exemplos disso são morcegos e cavernas. O tratamento costuma ser necessário se a pessoa se depara com frequência com as situações ou objetos (por exemplo, trovões e relâmpagos).

A terapia de exposição, um tipo de psicoterapia, é o tratamento preferido. A terapia de exposição envolve expor as pessoas gradualmente — de forma imaginária ou, às vezes, real — ao objeto ou situação que desencadeia o medo. A pessoa também aprende técnicas de relaxamento e/ou de respiração para serem usadas antes e durante a exposição. A terapia de exposição é repetida até que as pessoas se tornem muito confortáveis com a situação provocadora de ansiedade. Um terapeuta pode ajudar a garantir que a terapia seja realizada corretamente, embora as pessoas consigam realizá-la por si próprias.

A terapia de exposição ajuda mais de 90% das pessoas que a praticam integralmente. Ela é quase sempre o único tratamento necessário para as fobias específicas. Mesmo pessoas com fobia de sangue ou de agulhas apresentam boa resposta à terapia de exposição. Por exemplo, é possível que a pessoa comece a exposição apenas com uma visita ao consultório médico (ou, talvez, apenas caminhar na frente do consultório). No dia (ou semana) seguinte, talvez ela se sente em uma sala de exame sem nenhuma intenção de coletar sangue. A etapa seguinte pode ser permitir que a agulha seja aproximada da pele. A progressão da exposição pode ser mais rápida ou mais lenta, mas a pessoa deverá acabar permitindo que o sangue seja coletado.

Os medicamentos não são muito eficazes em ajudar a pessoa a superar fobias específicas. Uma exceção é a utilização de benzodiazepínicos (medicamentos ansiolíticos) para algumas fobias específicas. Por exemplo, a pessoa com medo de viajar de avião pode tomar um benzodiazepínico antes de embarcar. Em geral, apenas o uso do benzodiazepínico não elimina a fobia, mas permite que a pessoa consiga viajar de avião. Um betabloqueador, como o propranolol, pode ser usado logo antes de um evento que causa ansiedade, como falar em público.