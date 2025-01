A pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) tem obsessões – pensamentos, imagens ou impulsos que ocorrem frequentemente, mesmo que ela não queira. Essas obsessões surgem mesmo quando a pessoa está pensando e fazendo outras coisas. Além disso, as obsessões normalmente causam grande angústia e ansiedade. Os temas das obsessões incluem lesionar (a si próprio ou a outros), limpeza ou contaminação, pensamentos proibidos ou tabus (por exemplo, obsessões agressivas ou sexuais) e a necessidade de simetria.

As obsessões comuns incluem:

Preocupação com contaminação (por exemplo, supor que tocar em maçanetas provocará alguma doença)

Dúvidas (por exemplo, supor que a porta da frente não foi trancada)

Preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes

Uma vez que as obsessões não causam prazer à pessoa, frequentemente ela tenta ignorá-las e/ou controlá-las.

Compulsões (também chamadas de rituais) são uma forma que a pessoa tem de responder às suas obsessões. Por exemplo, elas sentem vontade de fazer algo - repetitivo, propositado e intencional - para evitar ou aliviar a ansiedade causada pelas obsessões.

As compulsões comuns incluem:

Lavar ou limpar algo para evitar contaminação

Verificar algo para eliminar dúvidas (por exemplo, verificar muitas vezes que uma porta está trancada)

Contar (por exemplo, repetir uma ação um determinado número de vezes).

Ordenar (por exemplo, arrumar talheres ou objetos da mesa de trabalho em um padrão específico)

A maioria dos rituais, como lavar as mãos com muita frequência ou verificar repetidamente se a porta está trancada, pode ser observada. Outros rituais não podem ser observados, tais como ficar contando repetidamente na mente ou ficar fazendo afirmações em voz baixa com a intenção de diminuir algum perigo.

Os rituais podem ser realizados de forma precisa de acordo com regras rígidas. Os rituais podem ou não estar logicamente conectados com a obsessão. Quando as compulsões estão logicamente conectadas à obsessão (por exemplo, tomar banho para evitar ficar sujo ou verificar o fogão para evitar incêndios), elas são claramente excessivas. Por exemplo, é possível que a pessoa tome banho durante muitas horas todo dia ou verifique o fogão trinta vezes antes de sair de casa. Todos os rituais e obsessões exigem tempo. É possível que a pessoa gaste horas todos os dias dedicada a eles. Eles podem causar tanta angústia ou interferir tanto com a capacidade funcional da pessoa que algumas chegam a ficar incapacitadas.

A maioria das pessoas com TOC possui tanto obsessões como compulsões.

A maioria das pessoas com TOC tem pelo menos um pouco cientes de que seus pensamentos obsessivos não refletem riscos reais ou a realidade e que seus comportamentos compulsivos são excessivos. No entanto, algumas pessoas estão convencidas que suas obsessões são bem fundamentadas e que suas compulsões são plausíveis.

A maioria das pessoas com TOC está ciente de que seus comportamentos compulsivos são excessivos. Por isso, elas geralmente realizam os rituais de maneira secreta, mesmo quando esses rituais consomem muitas horas do dia.

Dessa forma, os sintomas do TOC podem causar um desgaste nos relacionamentos e a pessoa com TOC pode ter um pior desempenho escolar, no trabalho ou em outros aspectos da vida cotidiana.

Muitas pessoas com TOC também têm outros transtornos de saúde mental. Aproximadamente 76% das pessoas com TOC também têm um diagnóstico vitalício de transtorno de ansiedade, aproximadamente 41% têm um diagnóstico vitalício de transtorno depressivo maior, e entre 23% e 32% têm um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo.

Entre 35% e 50 % das pessoas com TOC têm pensamentos suicidas em algum momento e entre 10% e 15% cometem tentativa de suicídio. O risco de haver uma tentativa de suicídio é maior se a pessoa também tiver transtorno depressivo maior (consulte Comportamento suicida).