No transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo, a pessoa repetidamente realiza atividades que envolvem o próprio corpo, como roer as unhas, morder o lábio ou a bochecha, e tenta repetidamente parar de realizar as atividades.

É possível que a pessoa com transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo se sinta tensa ou ansiosa logo antes de roer as unhas ou morder o lábio, e é possível que esses comportamentos ajudem a aliviar essa sensação.

O médico diagnostica o transtorno quando a pessoa cutuca ou morde partes do corpo a ponto de causar lesões, tenta parar ou diminuir o hábito e não consegue, e seu comportamento lhe causa angústia significativa ou diminui sua capacidade funcional.

A terapia cognitivo-comportamental (terapia de reversão de hábito) que se concentra especificamente no transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo e N-acetilcisteína (NAC), inibidores seletivos de recaptação da serotonina ou clomipramina podem ajudar a diminuir os sintomas.

O transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo é classificado como um transtorno obsessivo compulsivo e distúrbio relacionado. A pessoa com o transtorno de comportamento repetitivo focado no corpo cutuca, arranca ou puxa compulsivamente uma ou mais partes do corpo. A pessoa pode roer as unhas, morder o lábio ou a bochecha ou ficar cutucando as unhas.

Arrancar os cabelos/pelos e cutucar a pele também são comportamentos repetitivos focados no corpo. Eles são classificados como transtornos separados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais , 5a Edição, Revisão de Texto (DSM-5-TR), mas como subtítulos do transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo no CID-11.

Sintomas Algumas pessoas com transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo realizam essas atividades de forma mais ou menos automática, sem pensar. Outras têm mais consciência da atividade. A pessoa não realiza esses comportamentos porque está obcecada ou preocupada com sua aparência (como é o caso do transtorno dismórfico corporal). No entanto, é possível que a pessoa se sinta tensa ou ansiosa logo antes de fazê-las, e o ato pode aliviar essa sensação. Depois disso, com frequência ela tem uma sensação de satisfação. É possível que a pessoa também se sinta angustiada pela perda do controle e tente repetidamente parar de realizar a atividade ou fazê-la com menos frequência, mas não consegue. Se a pessoa morder ou cutucar muito as unhas, é possível que elas fiquem deformadas. Sulcos e arestas podem se formar nas unhas ou é possível que ocorra um acúmulo de sangue embaixo da unha causando o surgimento de mancha negra arroxeada. Outros comportamentos podem causar sangramento.

Diagnóstico Avaliação de um médico com base em critérios de diagnóstico psiquiátrico padrão O médico diagnostica o transtorno do comportamento repetitivo focado no corpo com base nos sintomas: Morder ou manipular uma parte do corpo, algumas vezes resultando em lesão corporal

Tentar repetidamente parar ou diminuir a frequência da atividade

Sentir-se muito angustiado ou sofrer redução da função devido à atividade