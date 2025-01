Mania de arrancar cabelos (tricotilomania)

A quantidade de cabelos/pelos e o local de onde são arrancados variam de uma pessoa para outra. Algumas pessoas com mania de arrancar cabelos/pelos têm áreas de calvície completa. É possível que ela não tenha cílios ou sobrancelhas. Outras pessoas só possuem cabelo ralo. É possível que a pessoa mude o local de onde arranca o cabelo com o passar do tempo.

Algumas pessoas arrancam o cabelo praticamente de forma automática, sem pensar. Outras têm mais consciência da atividade.

A pessoa com mania de arrancar cabelos/pelos não arranca os cabelos/pelos, porque está preocupada com a aparência física e está tentando arrumá-la (como é o caso de pessoas com transtorno dismórfico corporal). No entanto, é possível que ela se sinta tensa ou ansiosa logo antes de fazê-lo e o ato de arrancar o cabelo pode aliviar essa sensação. Depois disso, é possível que ela tenha uma sensação de satisfação.

Muitas atividades (rituais) podem acompanhar a mania de arrancar cabelos. É possível que a pessoa procure meticulosamente por um tipo específico de cabelo para puxar. Ela pode enrolar o cabelo entre os dedos, puxar os fios entre os dentes ou morder o cabelo depois de ter sido puxado. Muitas engolem o cabelo. O cabelo engolido pode formar uma massa que fica presa no estômago ou em outras partes do trato digestivo. Essas massas, denominadas tricobezoares, podem fazer com que a pessoa se sinta prematuramente satisfeita após comer ou cause náuseas, vômitos, dor e outros sintomas digestivos.

Muitas pessoas com mania de arrancar cabelos/pelos também cutucam a própria pele, roem as unhas ou mastigam as bochechas repetidamente ou realizam outras atividades repetitivas focadas no corpo. Elas também podem ter depressão.

A pessoa afetada pode sentir‑se constrangida ou envergonhada de sua aparência ou pelo fato de que não consegue controlar o próprio comportamento. É possível que ela tente camuflar a perda de cabelo com perucas ou cachecóis. Algumas pessoas arrancam cabelo de áreas bastante dispersas para disfarçar a perda. É possível que a pessoa evite situações em que outros possam ver a perda de cabelo. Normalmente, a pessoa não arranca os cabelos/pelos na frente de outros, exceto membros da família. É também possível que a pessoa sinta angústia pela perda do próprio controle e tente repetidamente diminuir a frequência ou parar de arrancar os cabelos/pelos, mas ela não consegue.

Algumas pessoas arrancam cabelo de outras pessoas ou de animais ou arrancam fios de tecidos, lençóis ou outros produtos têxteis.

Os sintomas normalmente variam de intensidade e podem continuar por toda a vida.