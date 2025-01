O frotteurismo é a excitação sexual intensa causada ao tocar ou esfregar-se contra uma pessoa sem seu consentimento. O transtorno frotteurista é diagnosticado quando uma pessoa age impulsionada por esses desejos sexuais ou os desejos lhe causam angústia significativa ou comprometimento do desempenho funcional.

Acredita-se que as causas do transtorno frotteurista incluem uma combinação de fatores psicológicos, sociais e biológicos.

O médico diagnostica o transtorno frotteurista em uma pessoa que sente excitação sexual recorrente e intensa ao tocar ou esfregar-se contra uma pessoa que não deu seu consentimento ou que agiu impulsionada por esses desejos.

O tratamento combina psicoterapia individual ou de grupo com antidepressivos denominados inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs) e outros medicamentos.

O transtorno frotteurista é uma forma de parafilia.

A palavra “frottage” vem da palavra francesa”frotter” que significa “esfregar-se ou pressionar-se contra alguém”. Atualmente, o termo é usado para descrever a excitação sexual intensa decorrente de tocar (não genitalmente) ou esfregar a área genital de uma pessoa que não deu seu consentimento. Isso geralmente envolve o contato com uma pessoa desconhecida em áreas lotadas, tais como metrô, ônibus, elevadores, eventos esportivos ou outros eventos públicos lotados.

Muitas pessoas com frotteurismo parecem ficar excitados com o risco de serem pegos em flagrante em um local público. A maioria dos casos de frotteurismo ocorre com homens tocando mulheres, embora tenha havido casos de mulheres tocando homens ou mulheres ou homens tocando homens. Também houve casos de adultos de ambos os sexos tocando crianças. Quando esse comportamento é cometido por adultos, é considerado um crime porque é uma forma de sexo não consensual.

Muitas mulheres em todo o mundo relatam ser vítimas de pessoas com frotteurismo. Não se sabe com que frequência esse transtorno ocorre.

Ninguém sabe exatamente como o frotteurismo se desenvolve, mas acredita-se que as causas incluem uma combinação de fatores psicológicos, sociais e biológicos.

Diagnóstico Avaliação de um médico com base em critérios de diagnóstico psiquiátrico padrão O médico diagnostica o transtorno frotteurista tomando por base os seguintes critérios: A pessoa sente excitação sexual recorrente e intensa ao tocar ou esfregar-se em uma pessoa que não deu seu consentimento (em fantasias, desejos ou comportamentos).

A pessoa agiu impulsionada por esses desejos sexuais com uma pessoa que não deu seu consentimento ou os desejos ou fantasias sexuais causam angústia ou comprometimento funcional na área social, ocupacional ou outras áreas importantes.

O quadro clínico está presente há seis meses ou mais. O médico também deve especificar se a pessoa está vivendo em um ambiente controlado (por exemplo, uma instituição) ou em remissão completa (passou pelo menos cinco anos sem ter angústia/comprometimento em um ambiente não controlado).