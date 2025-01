Transtorno de masoquismo sexual

A asfixiofilia é considerada um subtipo de transtorno do masoquismo sexual. Pessoas com asfixiofilia são sufocadas parcialmente ou se estrangulam com a aplicação de um nó ao redor de seu pescoço durante a masturbação, ou permitem que um parceiro o faça.

Normalmente, as pessoas usam peças de roupa (como lenços ou roupas íntimas) para formar o laço. Elas podem fixar o laço em um objeto no quarto (como uma maçaneta ou cabeceira da cama). A diminuição temporária do fornecimento de oxigênio ao cérebro no momento do orgasmo é considerada um intensificador do prazer sexual, mas essa prática pode, acidentalmente, resultar em lesão cerebral ou morte.