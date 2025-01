Transtorno de fetichismo (Fetichismo) Por East Tennessee State University George R. Brown , MD , Revisado/Corrigido: jul. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O fetichismo é o uso de um objeto inanimado (o fetiche) como um meio preferido de produzir excitação sexual. O transtorno de fetichismo ocorre quando a excitação sexual recorrente e intensa decorrente do uso de um objeto inanimado ou do foco em uma parte não genital do corpo (como um pé) causa angústia significativa, interfere substancialmente com o desempenho de funções rotineiras ou prejudica ou pode prejudicar outra pessoa.

O fetichismo é uma forma de parafilia. As pessoas com fetiches podem se sentir estimuladas sexualmente e satisfeitas de várias formas, como por exemplo: Vestir roupas íntimas de outra pessoa

Vestir borracha ou couro

Segurar, esfregar ou cheirar objetos, como sapatos de salto alto Se a excitação sexual se originar principalmente quando a pessoa usa roupas do sexo oposto (ou seja, traveste-se) em vez de usar as roupas de outra maneira, a parafilia é considerada travestismo. É possível que a pessoa com transtorno de fetichismo não consiga realizar a atividade sexual sem seus fetiches. O fetiche pode substituir a atividade sexual normal com um parceiro ou pode ser integrado à atividade sexual com um parceiro complacente. A necessidade pelo fetiche pode ser tão intensa e compulsiva que pode consumir totalmente a vida de uma pessoa e destruí-la. Porém, na maioria das pessoas que têm um fetiche, seu comportamento não preenche os critérios de um transtorno porque não causa angústia significativa, não interfere com o desempenho de funções rotineiras nem prejudica outros. Tratamento do transtorno de fetichismo Psicoterapia

Medicamentos, como um tipo de antidepressivo denominado inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs) O tratamento do transtorno de fetichismo tem eficácia limitada. Ele pode incluir psicoterapia e ISRSs, que foram usados com sucesso limitado em pessoas que buscam tratamento. Tal como acontece com a maioria das outras parafilias, poucas pessoas com a doença procuram voluntariamente ajuda profissional.