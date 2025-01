Considerações gerais sobre parafilias e transtornos parafílicos (Parafilias) Por East Tennessee State University George R. Brown , MD , Revisado/Corrigido: jul. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Parafilias são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes que envolvem objetos inanimados, crianças ou adultos sem consentimento, ou o sofrimento ou humilhação da pessoa ou do parceiro. Transtornos parafílicos são parafilias que causam angústia ou problemas com o desempenho de funções da pessoa com parafilia ou que prejudicam ou podem prejudicar outra pessoa.