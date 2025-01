Incongruência de gênero e disforia de gênero

A cirurgia de afirmação de gênero é irreversível e os médicos a recomendam apenas para pessoas que receberam cuidados médicos por um profissional de saúde devidamente treinado e experiente e que foram tratadas de acordo com os padrões de cuidados atuais.

Antes de realizar uma cirurgia, o médico geralmente aconselha à pessoa transgênero que

Use terapia hormonal de afirmação de gênero

Viva em tempo integral em seu papel de gênero preferido por pelo menos um ano

No caso de uma pessoa transgênero que foi designada como do sexo masculino ao nascimento, a cirurgia envolve a extração de parte do pênis e dos testículos e a criação de uma vagina artificial. A parte restante do pênis geralmente é sexualmente sensível e possibilita o orgasmo e é deixada para agir como um clitóris. A transformação de homem para mulher também pode incluir cirurgias cosméticas não genitais para criar ou realçar atributos feminino (por exemplo, cirurgia de aumento da mama, rinoplastia, cirurgia para levantar a sobrancelha, raspagem da proeminência laríngea [cirurgia para redução do pomo de Adão] e/ou reconfiguração da mandíbula). Algumas pessoas realizam cirurgia das cordas vocais para alterar as características da voz.

No caso de uma pessoa transgênero que foi designada como do sexo feminino ao nascimento, a cirurgia envolve a extração cirúrgica das mamas (mastectomia) e, às vezes, dos órgãos reprodutores internos (útero e ovários), a oclusão da vagina e a criação de um pênis artificial e geralmente um escroto. Os resultados de uma cirurgia de transformação de feminino para masculino geralmente são menos satisfatórios, em termos da aparência e função, o que possivelmente explica por que um número menor de homens transgênero pedem para fazer a cirurgia de afirmação de gênero. Além disso, complicações, principalmente problemas urinários, ocorrem com frequência. Porém, as técnicas cirúrgicas de transformação de masculino para feminino continuam a melhorar e um número maior de pessoas está solicitando a cirurgia.

Muitas pessoas que se submetem à cirurgia de afirmação de gênero conseguem ter relações sexuais satisfatórias. É comum que, após a cirurgia, se conserve a capacidade de se atingir o orgasmo e algumas pessoas afirmam que se sentem, pela primeira vez, sexualmente satisfeitas. No entanto, poucas pessoas se submetem a uma cirurgia de afirmação de gênero com o único propósito de agir sexualmente como alguém do sexo oposto. A confirmação do seu sentimento interno de identidade de gênero costuma ser a motivação.