O transtorno esquizofreniforme causa sintomas da esquizofrenia, mas os sintomas duram apenas entre um e seis meses.

Assim como é o caso da esquizofrenia, a pessoa com transtorno esquizofreniforme apresenta sintomas, como delírios, alucinações, pensamento e fala desorganizados e comportamento motor bizarro e inadequado (incluindo a catatonia) que indicam que ela perdeu o contato com a realidade (consulte também Introdução à esquizofrenia e transtornos relacionados).

Devido a essa semelhança, o médico faz uma avaliação cuidadosa da duração dos sintomas psicóticos. Se eles tiverem durado por mais de um mês, mas tiverem desaparecido no prazo de seis meses após terem começado, a pessoa será diagnosticada com transtorno esquizofreniforme. No entanto, o médico precisa descartar toda psicose temporária que pode ter sido causada por um transtorno por uso de substâncias ou outro quadro clínico.

Caso os sintomas psicóticos persistam por mais de seis meses, o diagnóstico mais provável será a esquizofrenia; entretanto, algumas pessoas apresentamtranstorno bipolar ou transtorno esquizoafetivo.

O tratamento consiste em medicamentos antipsicóticos e assistência psicossocial de apoio. Após a resolução dos sintomas, o tratamento medicamentoso é mantido por 12 meses, sendo depois gradualmente reduzido enquanto a pessoa é monitorada com atenção quanto ao retorno dos sintomas psicóticos.