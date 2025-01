O suicídio é a morte causada por um ato de autoagressão que é concebido para ser letal. O comportamento suicida inclui o suicídio consumado, a tentativa de suicídio e a ideação suicida (pensamentos e ideias).

Em geral, o suicídio é oriundo da interação de vários fatores, sendo que a depressão é o fator mais comum e significativo, mas não é o único fator de risco para o suicídio.

Alguns métodos, como o uso de armas de fogo, têm mais probabilidade de resultar em morte, mas a escolha de um método menos letal não significa necessariamente que a intenção foi menos séria.

Toda expressão de pensamentos suicidas ou tentativa de suicídio deve ser levada a sério, e ajuda e apoio devem ser prestados.

Nos Estados Unidos, as pessoas em crise ou que estão pensando em cometer suicídio podem ligar ou enviar uma mensagem de texto para 988, que as conecta ao Lifeline Chat & Text, uma linha direta para lidar com crises. Os sites a seguir também oferecem apoio: 988 Suicide and Crisis Lifeline e American Foundation for Suicide Prevention.

A terminologia usada para descrever o suicídio evoluiu ao longo do tempo de modo a refletir os avanços no estudo científico do comportamento suicida, o aumento dos grupos de defesa para as vítimas e sobreviventes do suicídio e a redução do estigma associado com o suicídio.

O comportamento suicida inclui o seguinte:

Suicídio consumado: Um ato intencional de autoagressão que resulta em morte.

Tentativa de suicídio: Um ato de autoagressão cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo. Uma tentativa de suicídio pode ou não resultar em lesão.

Ideação suicida: Pensamentos sobre o suicídio e planos e atos preparatórios para cometê-lo.

A automutilação não suicida (AMNS) é um ato de autoagressão que não tem o intuito de resultar em morte. Tais atos incluem a realização de arranhões ou cortes nos braços, queimar a si mesmo com um cigarro e tomar uma dose excessiva de vitaminas. A automutilação não suicida pode ser uma maneira de reduzir a tensão, uma vez que dor física pode ajudar a aliviar a dor psicológica. Ela também pode ser um pedido de ajuda por parte de pessoas que ainda têm vontade de viver. Esses atos não devem ser menosprezados porque as pessoas com um histórico de AMNS têm um maior risco de cometer suicídio em longo prazo.

O comportamento suicida é um problema de saúde pública muito comum. Ele ocorre em homens e mulheres de todas as idades, raças, crenças, níveis socioeconômicos e acadêmicos e orientações sexuais. Não existe um perfil típico do suicida, mas alguns exemplos de grupos de pessoas cujas taxas de suicídio são mais elevadas incluem homens na meia-idade e mais velhos, jovens de descendência indígena americana e pessoas que se identificam como LGBTQ.

Taxas de suicídio mundiais Quase 800.000 pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. Há evidência que sugere que para cada pessoa que morre por suicídio, há muitas mais que tentam cometê-lo. Essa proporção varia muito entre países, região, sexo, idade e método.

Taxas de tentativa de suicídio nos Estados Unidos Houve mais de 48.000 suicídios consumados nos Estados Unidos em 2021. Em média, ocorrem aproximadamente 132 suicídios por dia. O suicídio costuma figurar entre as dez principais causas de morte em pessoas com idades entre 10 e 14 anos e entre 25 e 34 anos. O suicídio caiu para a 11ª causa mais comum de morte no ano de 2020 devido ao grande número de mortes causadas pela COVID-19. Em 2021, a taxa de suicídio foi maior em homens brancos de meia-idade, representando quase 70% das mortes. As armas de fogo representaram mais da metade de todas as mortes por suicídio. As faixas etárias com maiores taxas de suicídio foram adultos com idades entre 25 e 34 anos e entre 75 e 84 anos, mas foram mais altas em adultos com mais de 85 anos. Os homens cometem suicídio quase quatro vezes mais que as mulheres, em todas as faixas etárias. Não se sabe o porquê disso, mas pode ser pelos seguintes motivos: Os homens tendem a ser mais agressivos e a utilizar meios mais letais quando tentam cometer o suicídio.

Os homens aprendem que precisam ser durões quando enfrentam problemas e geralmente são menos propensos a procurar ajuda, tanto de amigos de como profissionais de saúde.

O transtorno por uso de álcool e o transtorno por uso de substâncias, que contribuem para o comportamento suicida, ocorrem com mais frequência em homens.

O número de suicídios entre os homens inclui suicídios de militares e veteranos de guerra. Ambos os grupos têm uma proporção maior de homens para mulheres. A maior taxa de suicídio em 2021 foi em pessoas não hispânicas de descendência indígena americana e nativos do Alasca. Consulte os dados coletados pela American Foundation for Suicide Prevention para ver os dados estatísticos mais recentes sobre suicídio.

Tentativa de suicídio nos Estados Unidos Estima-se que 1,7 milhão de adultos norte-americanos cometeram tentativa de suicídio em 2021. Estima-se que 25 tentativas são cometidas para cada suicídio consumado. Muitas pessoas tentam cometê-lo repetidamente. Contudo, apenas entre 5% e 10% das pessoas que cometem uma tentativa de suicídio acabam falecendo por causa dele. As tentativas de suicídio são especialmente comuns entre adolescentes do sexo feminino. As adolescentes com idades entre 15 e 19 anos cometem cem tentativas de suicídio para cada suicídio consumado. Em todas as faixas etárias, mulheres tentam o suicídio duas ou três vezes mais que os homens, no entanto, os homens têm uma probabilidade quatro vezes maior de morrer em suas tentativas. Os adultos mais velhos cometem quatro vezes o número de tentativas de suicídio para cada suicídio consumado.

Métodos de suicídio A escolha do método normalmente é influenciada por fatores culturais e pelos meios letais disponíveis (por exemplo, armas de fogo). Ele pode ou não refletir a seriedade da intenção. Alguns métodos (por exemplo, saltar de um edifício alto) fazem com que seja menos provável que a pessoa sobreviva, ao passo que outros métodos (como a superdosagem de medicamentos) fazem com que a possibilidade de socorro seja maior. Contudo, mesmo que uma pessoa utilize um método que não seja fatal, a intenção pode ter sido tão séria quanto a de uma pessoa que utilizou um método fatal. Mais frequentemente, as tentativas de suicídio envolvem superdosagem de medicamentos e autoenvenenamento. Métodos violentos, como disparo de armas ou enforcamento, são pouco comuns nas tentativas de suicídio, pois normalmente resultam em morte. As armas de fogo são usadas em aproximadamente 50% dos suicídios consumados nos Estados Unidos. Os homens usam esse método mais que as mulheres. Outros métodos incluem enforcamento, envenenamento, pular de grande altura e cortar-se. A intoxicação por pesticidas é responsável por grande parte dos suicídios ao redor do mundo, sobretudo na Ásia, onde pesticidas perigosos estão amplamente disponíveis. Existem várias outras categorias de suicídio que são extremamente raras: Suicídio em grupo

Homicídio seguido de suicídio

“Suicídio por policial” (que ocorre quando a vítima deliberadamente provoca os agentes policiais a usar força mortal)

Controle do comportamento suicida Os profissionais de saúde levam a sério qualquer ato suicida. O plano de segurança e tratamento é personalizado de acordo com a situação da pessoa. Se a pessoa estiver seriamente praticando automutilação, o médico avalia e trata a lesão e, normalmente, interna a pessoa no hospital. Se a pessoa tiver tomado uma dose excessiva de um medicamento com efeito possivelmente letal, o médico imediatamente toma medidas para evitar a absorção do medicamento e acelerar sua eliminação pelo organismo. A pessoa também recebe o antídoto disponível e cuidados clínicos como, por exemplo, um tubo de respiração. Depois da avaliação inicial, a pessoa que cometeu uma tentativa de suicídio será encaminhada para consultar um psiquiatra, que tenta identificar os problemas que contribuíram para a tentativa e planeja tratamento adequado. Para poder identificar problemas, o psiquiatra: Escuta a história da pessoa e o histórico que a levou até a tentativa ou crise

Tenta entender quais são alguns dos fatores de risco primários para o suicídio, quais eventos específicos levaram à tentativa e como ela ocorreu

Faz perguntas sobre sintomas de problemas de saúde mental que podem aumentar o risco de ter um comportamento suicida

Pergunta se a pessoa está recebendo tratamento para uma doença mental, incluindo saber se a pessoa está tomando medicamentos para tratá-la, está fazendo psicoterapia ou recebendo qualquer outra modalidade de tratamento

Avalia o estado mental da pessoa, procurando sinais de depressão, ansiedade, agitação, crises de pânico, psicose, insônia grave ou outras doenças mentais, bem como uso de álcool e de substâncias

Registra um histórico médico e familiar detalhado

Faz perguntas sobre os relacionamentos pessoais e familiares bem como redes sociais, porque elas são muitas vezes relevantes para a tentativa de suicídio e o tratamento de acompanhamento

Conversa com familiares e amigos próximos e pergunta a eles sobre o uso de álcool, maconha, analgésicos ou entorpecentes

Ajuda a pessoa a identificar situações, eventos, lugares, pensamentos ou estados emocionais que desencadeiam pensamentos de suicídio e ajuda a pessoa a planejar maneiras para lidar com os fatores desencadeadores Uma vez que a depressão aumenta o risco de apresentar comportamento suicida, o médico monitora com cuidado a pessoa com depressão quanto à presença de comportamento e pensamentos suicidas. No caso de pessoas com depressão, o risco de cometer suicídio pode aumentar tanto durante os períodos nos quais a depressão está mais grave, bem como quando vários outros fatores de risco também estão presentes. É possível que os médicos consigam tratar a depressão de forma eficaz com medicamentos e/ou psicoterapia e, assim, reduzir o risco de suicídio em geral. Existe evidências que sugerem que o uso de lítio, antidepressivos e antipsicóticos mais modernos para tratar transtornos do humor em pessoas que têm risco de suicídio pode reduzir o número de suicídios consumados. Tratar a esquizofrenia com clozapina reduz o risco de suicídio. O risco de cometer suicídio muda com o passar do tempo, sendo que o risco agudo mais sério dura entre algumas horas a dias. Na maioria dos casos de suicídio, as pessoas haviam passado em consulta em diversas instituições de cuidados de saúde antes de terem cometido o suicídio, porém o risco de cometê-lo não havia sido detectado. Esses achados reforçam a importância da adoção de estratégias de saúde pública para reduzir o risco de cometer suicídio nessas pessoas. Os médicos devem, por exemplo, fazer o seguinte: Fazer rotineiramente uma triagem em pacientes quanto à presença de pensamentos suicidas, depressão e outros sintomas de angústia

Usar uma resposta atenciosa, de apoio e sem julgamento

Prestar intervenções para garantir a segurança da pessoa, como, por exemplo, usar um plano de segurança e dar aconselhamento sobre meios letais

Comunicar-se com a família da pessoa Outras intervenções que podem reduzir o risco de suicídio em indivíduos de alto risco incluem terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e algumas formas de terapia familiar, como terapia familiar baseada em apego. As pessoas que forem identificadas como sendo de risco para cometer suicídio devem ser incentivadas a realizar um desses tipos de terapia e a considerar tomar medicamentos que foram adaptados às suas necessidades. Assim como acontece com qualquer problema de saúde, ajustar o tratamento quando necessário e prestar acompanhamento são formas importantes de otimizar o tratamento.

Prevenção do comportamento suicida As pessoas em crise ou que estão pensando em cometer suicídio podem ligar ou enviar uma mensagem de texto para 988, que as conecta ao Lifeline Chat & Text, uma linha direta para lidar com crises. Os sites a seguir também oferecem apoio: 988 Suicide and Crisis Lifeline e American Foundation for Suicide Prevention. Ainda que a maioria das tentativas de suicídio ou suicídios consumados sejam um choque para parentes e amigos, muitas pessoas exibem sinais de advertência. Sinais de angústia ou pensamentos suicidas que devem ser observados incluem qualquer mudança no padrão de comportamento habitual da pessoa, como, por exemplo, mudanças no humor, comportamento, padrão de sono ou nível de energia. Uma vez que a maioria das pessoas com tendências suicidas geralmente não fala diretamente sobre seus pensamentos e angústias, é importante prestar atenção quando as pessoas dizem coisas que sugerem que elas estão se sentindo sem esperança, sobrecarregadas, presas ou que são um fardo para os outros. Mudanças no comportamento incluem parar de praticar atividades habituais, agitação, ataques de raiva, irritabilidade, beber ou usar drogas mais do que o habitual ou outros comportamentos estranhos, como, por exemplo, se despedir ou dar seus bens. Qualquer menção de pensamentos suicidas, mesmo que na forma de piada, e certamente toda tentativa de suicídio devem ser levadas a sério. Se for ignorada, uma vida pode ser perdida. Se uma pessoa estiver na iminência de cometer suicídio ou já tiver tentado cometer suicídio, as autoridades devem ser contatadas imediatamente (nos Estados Unidos ligue para 911) para que os serviços de emergência possam chegar tão logo quanto possível. Fique com a pessoa e fale com ela com uma voz calma, sem passar julgamento e dando-lhe apoio, até a ajuda chegar. O médico pode hospitalizar a pessoa que tenha ameaçado ou tentado cometer suicídio. A maioria dos estados (dos Estados Unidos) permite que o médico interne uma pessoa contra sua vontade se o médico suspeitar que essa pessoa está em alto risco de ferir a si mesma ou outros. Novas políticas de saúde pública abrangentes para a prevenção do suicídio usam vários métodos, incluindo treinamento para prevenção do suicídio e conselheiros treinados em escolas e locais de trabalho. Melhorar o acesso a cuidados de saúde mental inclui fornecer intervenções clínicas de redução do risco de suicídio em instituições de cuidados de saúde mental, bem como em consultórios de cuidados de saúde básica e em setores de pronto-socorro. Recentemente, o desenvolvimento de inteligência artificial em plataformas de mídias sociais ajudou a identificar indivíduos em risco e prestar assistência de maneira oportuna. Políticas de saúde pública que tornam meios letais menos acessíveis também representam medidas preventivas. Ajuda em situações de suicídio: Linha nacional para prevenção de suicídios

Impacto do suicídio A morte por suicídio tem um marcante efeito emocional em todos os envolvidos. Parentes, amigos e médicos podem se sentir culpados, envergonhados e com remorso por não terem evitado o suicídio. Eles também podem sentir raiva em relação à pessoa que cometeu suicídio. É possível que eles acabem enfrentando essas experiências complicadas de luto e lidando com a perda. Às vezes, um conselheiro ou um grupo de apoio podem ajudar a família e os amigos a lidar com os sentimentos de culpa e de tristeza. O clínico geral ou o serviço local de assistência a transtornos de saúde mental (municipal ou estadual, por exemplo) podem ajudar a encontrar esses recursos. Além disso, organizações nacionais, como a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio (American Foundation for Suicide Prevention), oferecem as informações de contato dos grupos de apoio locais aos sobreviventes enlutados por suicídio. Alguns recursos também estão disponíveis na internet. O efeito da tentativa de suicídio é semelhante. No entanto, os familiares e amigos têm a oportunidade de lidar com seus sentimentos quando obtêm mais informações sobre suicídio, tratamento da saúde mental e maneiras de dar apoio e resposta ao indivíduo.