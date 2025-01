Dartmouth Geisel School of Medicine

Os cistos cutâneos são nódulos comuns que crescem lentamente. Os cistos de inclusão epidérmica são os cistos cutâneos mais comuns.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas.)

Os cistos de inclusão epidérmica (cistos epidermoides), frequentemente chamados erroneamente de cistos sebáceos, são cor da pele e seu tamanho varia até 5 cm de diâmetro. Geralmente apresentam um poro dilatado sobre eles. Podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas surgem com mais frequência nas costas, cabeça e pescoço. De forma geral, são duros e fáceis de mover dentro da pele. Eles contêm uma substância queijosa, de odor ruim, composta de secreções cutâneas. Os cistos epidérmicos não são dolorosos, a menos que estourem sob a pele e inflamem ou fiquem infectados.

Cisto de inclusão epidérmica Imagem © Springer Science+Business Media

As milias são cistos de inclusão epidérmica diminutos e superficiais. Ocorrem mais frequentemente no rosto e no couro cabeludo.

Mília Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY

Os cistos pilares (cistos triquilemais ou sebáceos) podem parecer idênticos aos cistos de inclusão epidérmica. Cerca de 90% dos cistos pilares ocorrem no couro cabeludo. A tendência para desenvolver cistos pilares pode ser hereditária.

Os cistos cutâneos podem ser extraídos através de cirurgia, depois de se injetar um anestésico na região da nuca. A parede do cisto deve ser totalmente removida; caso contrário, o cisto volta a crescer. Os cistos que se rompem sob a pele precisam ser drenados. Os cistos pequenos que causam incômodo podem ser perfurados e drenados.