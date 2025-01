Tratamento dos distúrbios da pele

Em um preparado tópico, o princípio ativo ou medicamento é misturado com um princípio inativo (chamado veículo). O veículo determina a consistência do produto (por exemplo, espessa e oleosa ou fina e aquosa) e se o princípio ativo permanece na superfície ou penetra na pele. Dependendo do veículo usado, o mesmo medicamento pode ser colocado em:

Pomadas

Cremes

Loções

Banhos e imersões

Espumas

Soluções

Pós

Géis

Muitos preparados estão disponíveis em diversas potências (concentrações). A escolha do veículo depende do local em que o medicamento será aplicado, qual será seu aspecto e a conveniência de aplicá-lo e deixá-lo no local.

As pomadas (como vaselina) são oleosas e contêm muito pouca água. Elas podem fazer sujeira, são gordurosas e difíceis de lavar. As pomadas são mais apropriadas quando a pele precisa de lubrificação ou hidratação. Geralmente, são mais eficazes do que os cremes para fornecer os princípios ativos à pele. Uma certa concentração de um medicamento é mais potente em pomadas do que em cremes. As pomadas causam menos irritação do que os cremes e muito menos que géis, loções e soluções para ferimentos abertos, como erosões ou úlceras. As pomadas atuam melhor quando aplicadas após o banho ou depois de umedecer a pele com água.

Os cremes, que são os preparados mais comumente usados, são emulsões de óleo em água, o que significa que são basicamente água com um componente de óleo. (a pomada é o oposto, um pouco de água misturada em grande parte com óleo). Os cremes são fáceis de aplicar e dão a sensação de desaparecer ao serem aplicados na pele. Eles causam relativamente pouca irritação.

As loções são semelhantes aos cremes, mas contêm mais água. Na realidade, são suspensões de material pulverizado, finamente disperso numa base aquosa ou de óleo e água. Elas são menos eficazes que pomadas, cremes e géis na administração de medicamentos na pele e são consideradas de menor potência em uma certa concentração do medicamento. No entanto, as loções têm uma série de efeitos benéficos. São fáceis de aplicar na pele com pelos e são particularmente úteis para esfriar ou secar lesões com inflamação ou supuração, como aquelas causadas por dermatite de contato, pé de atleta (tinea pedis) ou coceira de jóquei (tinea cruris).

Banhos e imersões são usados quando o tratamento deve abranger grandes áreas do corpo. Essa técnica é frequentemente usada como banho de assento de tratamentos sem receita médica para problemas leves da pele, como hemorroidas. Banhos não costumam ser usados para aplicar medicamentos potentes que requerem receita médica devido à dificuldade de controlar a quantidade do medicamento aplicado.

Espumas são preparados em aerossol (líquidos armazenados sob pressão com um propelente para que a mistura possa ser dispensada) que usam uma base de álcool ou algum calmante para a pele (chamado um emoliente). Elas são rapidamente absorvidas pela pele e são usadas frequentemente em áreas do corpo cobertas de pelos.

Soluções são líquidos nos quais um medicamento é dissolvido. Os líquidos mais comumente usados são álcool, propilenoglicol, polietilenoglicol e água corrente. As soluções são convenientes para aplicação, sobretudo em distúrbios do couro cabeludo como psoríase ou dermatite seborreica. As soluções tendem a secar em vez de umedecer a pele, mas o efeito secativo é útil para distúrbios da pele úmidos, que supuram (exsudam). Dependendo do veículo usado, as soluções podem causar irritação na pele, principalmente quando as soluções com álcool e propilenoglicol forem aplicadas em ferimentos abertos. Uma solução comum é a solução de acetato de alumínio, que é utilizada frequentemente como imersão.

Pós são formas secas de substâncias usadas para proteger áreas em que uma região da pele fricciona outra, por exemplo, entre os dedos dos pés ou as nádegas, nas axilas ou na virilha ou sob as mamas. Os pós são usados sobre a pele amolecida e lesionada pela umidade (macerada). Podem ser misturados com medicamentos ativos, como antimicóticos.

Géis são substâncias de base aquosa ou de base alcoólica, espessas, sem óleo nem gordura. A pele não absorve os géis tão bem quanto as preparações que contêm óleo ou gordura. Assim, frequentemente eles são mais eficazes em problemas que requeiram absorção lenta, como acne, rosácea e psoríase do couro cabeludo. Os géis tendem a causar irritação em ferimentos abertos e pele enferma.