Placas vermelhas na psoríase Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Psoríase em placas Imagem Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy.

A psoríase em placas, o tipo mais comum de psoríase, geralmente começa como uma ou mais placas pequenas, avermelhadas, prateadas e brilhantes no couro cabeludo, nos cotovelos, nos joelhos, nas costas ou nas nádegas. As sobrancelhas, axilas, umbigo, a pele ao redor do ânus e a fenda onde as nádegas encontram a lombar também podem ser afetados. Muitas pessoas com psoríase também têm as unhas deformadas, espessas e pontilhadas.

Psoríase ungueal com depressões e descoloração Ocultar detalhes Esta foto mostra depressões e áreas com pigmentação marrom acastanhada (denominadas manchas de óleo) em uma pessoa com psoríase. © Springer Science+Business Media

As primeiras placas podem desaparecer passados poucos meses ou permanecer e, algumas vezes, unem-se até formarem placas maiores. Algumas pessoas não chegam a ter mais de uma ou duas placas pequenas e, em outras pessoas, as placas cobrem grandes superfícies do corpo. As placas grossas ou placas nas palmas das mãos, plantas dos pés ou pregas da pele dos genitais provocam, com maior probabilidade, coceira ou dor, apesar de ser frequente a pessoa não ter sintomas. Apesar de as placas não causarem mal-estar físico extremo, são muito evidentes e, muitas vezes, embaraçosas para a pessoa. A angústia psicológica causada pela psoríase pode ser grave.

A psoríase dura toda a vida, mas pode manifestar-se de forma intermitente. Os sintomas de psoríase diminuem, muitas vezes, durante o verão, quando a pele é exposta à luz solar intensa. Em alguns casos, podem passar vários anos entre os episódios.

Artrite psoriática dos dedos das mãos Ocultar detalhes Esta foto mostra placas vermelhas e escamosas que são características de artrite psoriática. As unhas ficam amareladas e sua textura muda. DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cerca de 5 a 30% das pessoas com psoríase desenvolvem artrite (artrite psoriática). A artrite psoriática provoca dores e inchaço nas articulações.

Exacerbações A psoríase pode piorar, repentinamente, sem razão aparente, ou como resultado de uma variedade de circunstâncias. Essas exacerbações repentinas são, muitas vezes, resultado de quadros clínicos que irritam a pele, como lesões de pouca gravidade e queimaduras solares graves. Por vezes, as exacerbações ocorrem depois de infecções, como resfriados e faringite estreptocócica. As exacerbações são muito frequentes durante o inverno, depois do consumo de álcool e de situações de tensão. Muitos medicamentos, como medicamentos antimaláricos, lítio, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), terbinafina, interferon alfa, betabloqueadores e inibidores do fator de necrose tumoral, também podem causar um surto de psoríase. As exacerbações também são mais comuns entre pessoas obesas, infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou que fumam tabaco.