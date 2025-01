A pitiríase rosada é uma doença que causa a formação de muitas placas pequenas, descamativas e de coloração rosada ou semelhante a um leve bronzeado na pele.

A pitiríase rosada pode ser causada por uma infecção viral.

Os sintomas mais comuns são coceira e, inicialmente, uma placa grande, circular, de coloração rosa ou semelhante a um leve bronzeado, seguida de múltiplas placas que aparecem no tronco.

O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas.

Essa doença geralmente se soluciona sem tratamento, e se a coceira não for grave, pode ser aliviada com luz solar natural ou artificial.

A causa da pitiríase rosada não é certa, mas uma infecção pelo herpesvírus humano tipo 6, 7 ou 8 pode estar envolvida. Entretanto, acredita-se que esse distúrbio não seja contagioso.

Alguns medicamentos (por exemplo, inibidores da ECA, hidroclorotiazida, captopril, barbitúricos, metronidazol e alopurinol) podem causar uma reação semelhante à pitiríase rosada.

A pitiríase rosada ocorre mais comumente em pessoas entre as idades de 10 e 35 anos. A pitiríase rosada afeta as mulheres com mais frequência do que os homens.

Mulheres que desenvolvem pitiríase rosada durante a gravidez (sobretudo durante as primeiras quinze semanas de gestação), podem ter um bebê prematuro ou natimorto.

Sintomas de pitiríase rosada A pitiríase rosada produz, inicialmente, uma placa única arredondada na pele de coloração rosa ou semelhante a um leve bronzeado, entre 2 e 10 cm de diâmetro. Os médicos chamam essa primeira placa de placa heráldica ou placa‑mãe. Esta placa geralmente se desenvolve no tronco. Exemplos de pitiríase rosada Pitiríase Rósea (Herald Patch) Inicialmente, a maioria das pessoas que têm pitiríase rósea desenvolve uma grande placa escamosa chamada “herald patch” (seta) e, dentro de uma a duas semanas, podem aparecer placas menores, cor de rosa ou castanhas, no tronco, braços e pernas. ... leia mais Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Pitiríase rosada Esta imagem mostra manchas escamosas roxo-azuladas nas costas e nos braços de uma pessoa com pitiríase rosada. As placas que aparecem mais rosadas em pessoas com pele clara parecem roxo-azuladas, muito escuras ou ambas em pessoas com pele escura. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy. Pitiríase rosada Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Pitiríase rosada Esta imagem mostra placas escamosas ovais, roxo-azuladas e vermelhas na cabeça e no tronco de uma pessoa com pitiríase rosada. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy. Pitiríase Rósea (Herald Patch) Inicialmente, a maioria das pessoas que têm pitiríase rósea desenvolve uma grande placa escamosa chamada “herald patch” (seta) e, dentro de uma a duas semanas, podem aparecer placas menores, cor de rosa ou castanhas, no tronco, braços e pernas. ... leia mais Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Pitiríase rosada Esta imagem mostra manchas escamosas roxo-azuladas nas costas e nos braços de uma pessoa com pitiríase rosada. As placas que aparecem mais rosadas em pessoas com pele clara parecem roxo-azuladas, muito escuras ou ambas em pessoas com pele escura. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy. Pitiríase rosada Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Pitiríase rosada Esta imagem mostra placas escamosas ovais, roxo-azuladas e vermelhas na cabeça e no tronco de uma pessoa com pitiríase rosada. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy. Dentro de um período de 7 a 14 dias, aparecem muitas placas semelhantes, mas menores, em outras partes do corpo. Essas placas secundárias são mais frequentes no tronco, especialmente ao longo da coluna vertebral e em seu redor. As placas podem ter uma cor rosada ou bronzeada em pessoas com pele clara e podem ter um aspecto mais roxo em pessoas com pele escura. Em crianças, as placas começam, na maioria das vezes, na virilha ou axilas e espalham-se pela superfície. Crianças e mulheres grávidas podem ter pouca ou nenhuma descamação. A maioria das pessoas com pitiríase rosada tem coceira e, em alguns casos, esta pode ser intensa. Por vezes, as placas surgem sem sintomas prévios, mas alguns dias antes do aparecimento das manchas, algumas pessoas têm uma vaga sensação de mal-estar, perda de apetite, febre, dor de cabeça e, às vezes, dor articular.

Diagnóstico de pitiríase rosada Avaliação médica O médico costuma fazer o diagnóstico de pitiríase rosada baseado no aspecto da erupção cutânea, especialmente da mancha de aviso.

Tratamento de pitiríase rosada Para coceira, luz artificial e luz solar ou corticosteroides tópicos Tanto a luz artificial como a luz solar podem acelerar a eliminação da pitiríase rosada e aliviar a coceira. Outros tratamentos padrão para a coceira podem ser usados, se necessário (consulte tratamento de coceira). Os corticosteroides aplicados diretamente na pele (uso tópico) também podem ser utilizados por breves períodos para ajudar a aliviar a coceira. Corticosteroides administrados por via oral são necessários apenas para coceira grave. O medicamento antiviral aciclovir pode ajudar algumas pessoas cuja doença está em estágio inicial e que têm muitas placas ou podem ajudar pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe. Mulheres grávidas com pitiríase rosada devem receber aciclovir, mas o tratamento com este medicamento não reduz o risco de nascimento prematuro ou natimorto.