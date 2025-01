Líquen escleroso é um distúrbio que tende a provocar coceira e pode deixar cicatriz na área ao redor do ânus e genitais.

A causa do líquen escleroso é desconhecida, mas pode envolver o sistema imunológico atacando alguns dos tecidos do próprio corpo (chamado de doença autoimune).

O líquen escleroso costuma afetar as áreas ao redor do ânus e genitais, mas pode, em casos raros, ser encontrado em outras áreas do corpo.

Sintomas de líquen escleroso Primeiramente, a pele ao redor do ânus e genitais tende a ficar machucada e pode formar bolhas. Coceira, às vezes grave, é típico da doença. Após algum tempo, a pele pode afinar, perder sua cor natural, e desenvolver rachaduras e escamas. Em algumas pessoas, o distúrbio se desenvolve de maneira diferente, causando espessamento da pele. Casos graves e de longa duração de líquen escleroso causam cicatrizes que distorcem as estruturas normais da área ao redor do ânus e genitais. Às vezes, a aparência do líquen escleroso, em uma criança, pode assemelhar-se aos efeitos de abuso sexual. Em casos raros, um carcinoma de células escamosas (um câncer de pele) se desenvolve em áreas que foram afetadas por líquen escleroso por um longo período. Líquen escleroso Ocultar detalhes A foto de cima mostra o afinamento da pele e áreas com aumento ou diminuição de pigmento da pele nos genitais femininos. A foto de baixo mostra áreas de afinamento e perda de pigmento na cabeça do pênis. Fotografias cedidas por cortesia de Joe Miller (no alto) e Brian Hill (embaixo) por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Diagnóstico de líquen escleroso Avaliação médica

Às vezes, biópsia da pele Os médicos normalmente baseiam o diagnóstico de líquen escleroso no aspecto das erupções cutâneas e em sua localização no corpo. Ocasionalmente, eles fazem uma biópsia (exame de uma amostra de tecido ao microscópio) de qualquer pele espessada para descartar carcinoma de células escamosas (um câncer de pele).