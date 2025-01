Introdução à psoríase e às doenças descamativas

Psoríase, parapsoríase, pitiríase rosada, pitiríase rubra pilar, líquen plano e líquen escleroso são distúrbios da pele diferentes que foram colocados em um grupo porque as protuberâncias, erupções cutâneas, escamas e descoloração da pele que causam apresentam características semelhantes. Ou seja, as erupções cutâneas e protuberâncias têm margens bem definidas e as escamas não costumam formar crostas, fissuras ou secretar líquido.

Os médicos diferenciam esses distúrbios examinando as protuberâncias, erupções cutâneas, escamas e a descoloração da pele e observando em que local elas aparecem na pele.