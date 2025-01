Tinea do couro cabeludo (Tinea capitis)

Em crianças e adultos, medicamentos antimicóticos tomados por via oral

Em crianças, creme antimicótico e xampu de sulfeto de selênio

Em adultos, às vezes, xampu de sulfeto de selênio

Às vezes, prednisona

Em crianças, o tratamento de tinea capitis envolve um medicamento antimicótico chamado terbinafina tomado por via oral. A griseofulvina é um medicamento alternativo para crianças.

Um creme antimicótico pode ser aplicado no couro cabeludo para prevenir que o fungo se espalhe, principalmente para outras crianças, até eliminar a tinea capitis. O xampu com forte teor de sulfeto de selênio prescrito pelo médico também deve ser usado pelo menos duas vezes por semana. As crianças podem ir à escola durante o tratamento. (Consulte também a tabela Alguns medicamentos antimicóticos aplicados na pele [medicamentos tópicos].)

Em adultos, o tratamento de tinea capitis é com o medicamento antimicótico terbinafina ou itraconazol administrado por via oral. A duração do tratamento depende do medicamento utilizado. Xampu de sulfeto de selênio também é, às vezes, utilizado em adultos.

Em áreas com inflamação grave e em um quérion, os médicos podem prescrever um tratamento breve com corticosteroide, como prednisona, administrado por via oral, para aliviar os sintomas e talvez reduzir a chance de cicatriz.