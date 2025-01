A coceira de jóquei é uma infecção por dermatófito (fungo) na virilha.

Os sintomas de tinea cruris incluem uma erupção cutânea que coça e pode ser dolorosa.

Os médicos baseiam o diagnóstico em um exame da virilha.

O tratamento inclui medicamentos antimicóticos aplicados diretamente nas áreas afetadas ou, às vezes, tomados por via oral.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções fúngicas da pele).

A tinea cruris é um tipo de dermatofitose. Tinea cruris é causada principalmente pelo fungo Trichophyton.

Essa infecção é muito mais comum nos homens porque a área entre o escroto e a coxa pode reter umidade. A tinea cruris se desenvolve com mais frequência no clima quente ou quando as pessoas usam roupas úmidas ou apertadas. Pessoas com obesidade apresentam risco porque suas pregas cutâneas retêm umidade.

Coceira de jóquei (Tinea cruris) Imagem Imagem cedida por cortesia de www.doctorfungus.org © 2005.

A infecção começa nas pregas cutâneas da região genital e pode se espalhar até a parte superior interna das coxas, podendo ocorrer em ambos os lados. Geralmente, não afeta ou afeta pouco o escroto. A erupção cutânea tem uma extremidade escamosa e de cor rosa. A tinea cruris pode causar muita coceira e pode ser dolorosa.

Esta infecção muitas vezes reincide, principalmente nas pessoas com onicomicose ou pé de atleta (tinea pedis), pois os fungos podem se espalhar a partir dessas infecções e ir para a virilha. As exacerbações ocorrem com mais frequência durante o verão.

Diagnóstico de coceira de jóquei Um exame médico da área da virilha

Exame de raspado de pele O diagnóstico de tinea cruris é geralmente óbvio para os médicos, por meio de um exame físico. Se o diagnóstico não for óbvio, os médicos podem fazer uma raspagem de pele e examiná-la ao microscópio para se certificarem de que a erupção cutânea está sendo causada por um fungo.