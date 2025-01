Os sintomas da síndrome da pele escaldada por estafilococos começam logo após o desenvolvimento de uma infecção estafilocócica, como impetigo. No entanto, os sintomas de impetigo nem sempre são identificados antes do desenvolvimento da síndrome escaldada por estafilococos.

Nos recém-nascidos, a infecção pode surgir na zona da fralda ou à volta do resto do cordão umbilical.

Em crianças mais velhas, o rosto é o típico local da infecção.

Nos adultos, a infecção pode começar em qualquer parte.

Em todas as pessoas com essa infecção, a pele ao redor da ferida com crostas fica vermelha e dolorosa no prazo de um dia. A pele pode ficar extremamente macia e enrugada, com consistência parecida à do papel.

Em seguida, outras grandes áreas da pele que não estão próximas ao local inicial da infecção ficam avermelhadas e desenvolvem bolhas grandes e finas que se rompem facilmente e começam a descamar. Frequentemente ocorre o desenvolvimento de bolhas em áreas de fricção, como pregas cutâneas e nas nádegas, mãos e pés.

Síndrome da pele escaldada por estafilococos (bebê) Ocultar detalhes A síndrome da pele escaldada por estafilococos quase sempre afeta as crianças menores. A pele forma bolhas e se solta, em grandes pedaços. Fotografia cedida por cortesia do Dr. Thomas Habif.

Síndrome da pele escaldada por estafilococos (adulto) Ocultar detalhes Esta imagem mostra a síndrome da pele escaldada por estafilococos com formação de bolhas cutâneas superficiais causadas por infecção por Staphylococcus aureus. Esta síndrome é rara em adultos, mas pode ocorrer em pessoas imunocomprometidas ou que tenham insuficiência renal ou outra doença crônica. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

A camada superior da pele começa, então, a soltar-se, muitas vezes em grandes tiras, mesmo quando se toca ligeiramente ou se pressiona suavemente. As áreas com pele removida parecem escaldadas. Depois de 2 ou 3 dias, grandes áreas da pele podem ser afetadas e a pessoa pode adoecer, manifestando febre, calafrios e debilidade. Com a perda da barreira de proteção da pele, outras bactérias e organismos infecciosos podem penetrar com facilidade no corpo, provocando infecções nessas e em outras áreas, podendo se espalhar pela corrente sanguínea (sepse). Além disso, nesse processo, a pessoa pode perder quantidades significativas de líquido, devido à supuração e evaporação, resultando em desidratação.