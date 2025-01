Foliculite e abscessos na pele

A foliculite é uma infecção de um folículo piloso. Parece uma espinha branca ou vermelha bem pequena, na base de um pelo. Pode ser apenas um folículo infectado ou vários. Todos os folículos infectados coçam e doem um pouco, mas a pessoa não se sente doente.

Foliculite Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Algumas pessoas sofrem de foliculite depois da exposição à água mal clorada de uma banheira quente ou de uma hidromassagem. Esse quadro clínico, às vezes chamado de “foliculite da banheira de água quente” ou “dermatite da banheira de água quente” é causado pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. Começa em qualquer momento a partir de 6 horas e até 5 dias depois da exposição. As zonas da pele ocluídas pela roupa de banho, como o tronco e as nádegas, são os locais mais frequentemente afetados.

Algumas pessoas desenvolvem foliculite leve em áreas sujeitas à umidade e atrito, como as áreas sob equipamentos esportivos ou nas nádegas.

Os pelos infectados caem ou podem ser arrancados com facilidade, mas novas espinhas tendem a surgir.

Por vezes, os pelos duros da zona da barba (ou qualquer área que é raspada) se retorcem e voltam a entrar na pele (pelos encravados) depois de barbear ou raspar, provocando uma irritação e inflamação leve. Porém, na verdade, não há uma infecção. Isso é chamado de pseudofolliculitis barbae, mas não é uma foliculite de verdade.

No caso de foliculites mais graves e recorrentes, os médicos podem realizar uma cultura bacteriana (uma amostra do pus é enviada ao laboratório e colocada num meio de cultura para permitir o crescimento de micro-organismos). Os resultados da cultura são usados para guiar a seleção do antibiótico.

A foliculite é tratada com produtos antissépticos ou antibióticos aplicados diretamente na pele (uso tópico). No caso de áreas maiores com foliculite, os antibióticos devem ser administrados via oral.

A foliculite da banheira de água quente geralmente desaparece sem tratamento. Porém, a água da banheira quente ou hidromassagem deve ser adequadamente clorada para prevenir reincidências e para proteger os outros da infecção.

A pseudofolliculitis barbae (causada por pelos encravados) tem vários tratamentos, com variados graus de sucesso. A pessoa pode ter que parar temporariamente de se barbear ou depilar.