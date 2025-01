A erisipela provoca uma mancha brilhante, dolorosa, avermelhada e saliente na pele. As extremidades apresentam bordas distintas e não se misturam com a pele normal ao redor. A mancha é quente e firme quando tocada. A erisipela ocorre com mais frequência nas pernas e no rosto.

As pessoas geralmente apresentam febre alta, calafrios e uma sensação geral de indisposição (mal-estar).

Em outras formas de erisipela, formam-se bolhas na pele.