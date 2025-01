Considerações gerais sobre infecções bacterianas da pele

Limpeza da pele com água e sabão

Prevenir infecções bacterianas de pele envolve manter a pele íntegra e limpa. Quando se sofre um corte ou uma escoriação, deve-se lavar a lesão com água e sabão e cobrir o ferimento com um curativo estéril.

Pode ser aplicada vaselina sobre as zonas abertas para manter o tecido úmido e tentar manter afastadas as bactérias. Os médicos não recomendam o uso de pomadas antibióticas (com ou sem receita médica) em pequenas feridas não infectadas, por causa do risco de desenvolver alergia ao antibiótico.