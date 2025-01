A verruca vulgaris é a verruga comum.

Verrucae vulgaris são verrugas comuns, que são causadas por infecção pelo papilomavírus humano. Essas verrugas podem surgir em qualquer parte da pele ao redor da unha e, com frequência, surgem na cutícula (a pele na base da unha) e, às vezes, na área por baixo da unha. As verrugas envolvendo a cutícula podem afetar o crescimento da unha e causar deformidade ungueal. Elas são mais comuns entre as pessoas que tenham pequenas feridas ou trauma ao redor das unhas, como no caso de roer unhas ou realizar trabalhos em que as mãos estão constantemente expostas a água. Roer as unhas (onicofagia) pode espalhar essa infecção de unha a unha ou da unha para a pele, como para as bordas dos lábios, por exemplo.

Verrugas nessas áreas são bastante difíceis de tratar. O congelamento (crioterapia) com nitrogênio líquido pode ser eficaz. Às vezes, ácido salicílico, imiquimode, 5-fluoruracila ou tretinoína também são aplicados na verruga, particularmente se as verrugas são resistentes ao tratamento.