Unha do dedo do pé encravada

Uma unha do dedo do pé encravada é um quadro clínico em que os cantos da unha crescem para dentro da pele que a rodeia.

A unha encravada pode ocorrer quando a unha cresce, deformada e inapropriadamente, para dentro da pele ou quando a pele que circunda a unha cresce com uma rapidez anormal e cobre parte da unha. Usar calçado estreito e impróprio, bem como cortar a unha em curva com os cantos curtos, em vez de cortá-la reto, pode provocar unha encravada ou fazer com que esta piore. As unhas dos pés devem ser cortadas retas e não em curva com os cantos curtos.

As unhas encravadas podem não causar sintomas no início, mas depois podem começar doendo, especialmente quando se pressiona a região afetada. A área geralmente fica vermelha, e pode ficar quente. Se não for tratada, a área ficará propensa a infecções. Uma vez infectada, a área fica mais dolorida, vermelha e inchada. Pode haver acúmulo de pus sob a pele próxima à unha (uma infecção da cutícula chamada paroníquia) e vazar.

Unha do dedo do pé encravada Ocultar detalhes Esta foto mostra unhas do pé encravadas, com vermelhidão e inchaço afetando o primeiro e terceiro dedos. © Springer Science+Business Media

Com relação a unhas levemente encravadas, o médico pode levantar delicadamente a borda da unha para fora da pele ao redor e colocar um algodão estéril sob a unha até que o inchaço desapareça. Às vezes, um tubo flexível é inserido entre a unha e a prega ungueal (a dobra de pele dura nos lados da placa ungueal onde a unha e a pele se encontram) em vez de algodão.

Se a unha encravada exigir assistência, o médico insensibiliza a região com anestésico local (como lidocaína), depois corta e extrai a secção encravada da unha. A inflamação pode, então, regredir e a unha encravada geralmente não volta a ocorrer.